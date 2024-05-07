Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что ведомство отзывает советника посла республики в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаша после заявлений его жены о регулярных побоях. Об этом сообщили издание NUR.KZ и телеграм-канал «Atameken Business — Новости Казахстана«.

«Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы. Он будет уволен из министерства», — приводит слова Смадиярова казахстанский канал.

Днем 6 мая в соцсетях казахстанского общественного фонда «НеМолчи.kz», который занимается защитой и поддержкой жертв сексуального насилия, появилось обращение супруги дипломата Карины Мамаш. Женщина записала видео, в котором рассказала о насилии со стороны мужа.

По словам Мамаш, накануне, 5 мая, от побоев мужа пострадала она и ее сестра, которая приехала к ним в гости 3 мая.

«Я требую помощи у нашего государства. Я устала молчать. Я устала терпеть. На протяжении десяти лет он меня насилует, избивает. Я нахожусь в опасности, мои дети рядом с ним находятся в опасности. Помогите мне», — призвала Мамаш.

Также фонд прикрепил фотографии женщины, на которых видны синяки и кровавые ссадины ее на голове. Публикацию сопровождает текст письма Карины Мамаш, в котором она просит лишить супруга статуса дипломата, а также посадить его в тюрьму «за все издевательства, что он совершал» — «физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие».

Через несколько часов после публикации первого обращения Мамаш с просьбой о помощи, фонд разместил пост, в котором сообщалось, что она по-прежнему находится в опасности: женщина обратилась в больницу, поскольку ничего не видит из-за нанесенных мужем ударов в висок.

Согласно информации организации, супруг Мамаш разбил телефон ее сестры, отобрал смартфон у жены и забрал их общих детей.

«Она без связи и выходит с нами на связь только через соцсеть. Позвонить куда-либо нет возможности, она пишет с чужих телефонов», — говорится в сообщении.

Сотрудники фонда призвали казахстанских адвокатов оказать помощь Мамаш и воссоединить ее с детьми. «Мы опасаемся, что он, подозреваемый в истязаниях жены, заберет детей и увезет в Казахстан и потом дети станут объектами манипуляций», — пишут представители организации.

В это же время в Казахстане продолжается судебный процесс по делу бывшего министра экономики республики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в истязании и убийстве с особой жестокостью гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Днем 6 мая в Астане прошло очередное судебное заседание, в ходе которого подсудимый произнес последнее слово. Бишимбаев признался в нанесении побоев женщине, но отрицает обвинение в ее умышленном убийстве.

«Я виноват в смерти и буду отвечать за это, я виноват в причинении тяжкого вреда, который повлек смерть по неосторожности, но не в умышленном убийстве. Спросите себя по совести: доказана ли моя вина в умышленном убийстве или систематических истязаниях? Оно выдвинуто без доказательств людьми, которые не знали о нашей жизни», — заявил Бишимбаев, обращаясь к присяжным заседателям.

Приговор экс-чиновнику вынесут 10 мая. Согласно новому законодательству Казахстана, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, если будет доказана особая жестокость преступления.