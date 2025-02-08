МИД России направил посольству Британии в Москве официальную ноту из-за инцидента с российской журналисткой и толкнувшим ее британским дипломатом, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Накануне, 7 февраля, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что нападавший нанес женщине физический и моральный вред.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в аэропорту Внуково. Внештатный корреспондент сетевого издания пыталась взять интервью у дипломатов из Великобритании, которые прибыли в Москву. По словам журналистки, один из представителей делегации толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие. МВД отмечало, что участником конфликта мог быть сотрудник британского диппредставительства в Москве.

После произошедшего 23-летняя корреспондентка обратилась в полицию. Видео с инцидентом публиковали различные телеграм-каналы, в том числе «Рыбарь». На ролике видно, как советник-посланник посольства Британии в России Томас Додд набросился на российских журналистов: он попытался выхватить камеру у оператора и оторвал бейдж с аккредитацией у корреспондента, а позже толкнул девушку с микрофоном.

Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что в «выходке британских, или английских, джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества как оно есть, отношение ко всему: высоким стандартам, свободе слова, плюрализму СМИ».

Она также отметила, что британские представители «вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики», и призвала Тодда вернуть сорванный бейдж.

7 февраля МВД России возбудило уголовное дело по ст. 116 УК (побои) на основании жалобы журналистки о толкнувшем ее британце во Внуково. В ведомстве отметили, что напавший причинил представительнице СМИ «моральный и физический вред».

Мария Захарова 8 февраля сообщила, что российский МИД направил посольству Британии в Москве официальную ноту в связи с произошедшим. Министерство призвало британцев оказать «всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании указанного уголовного дела, включая участие сотрудников Посольства в процессуальных действиях».

«Российская сторона призывает Посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения правоохранительных органов в рамках данного разбирательства и не уклоняться от участия в следственных мероприятиях», — пояснила Захарова.

Она добавила, что российское ведомство «неоднократно отмечало», что действия дипломатов некоторых западных стран по отношению к представителям российских СМИ «не только выходят далеко за рамки дипломатических приличий, но и в принципе не соответствуют высокому статусу дипломата иностранного государства».

Посольство Британии в России отказалось признать наличие оснований для возбуждения дела по заявлению российской журналистки. Представители британской дипмиссии в Москве охарактеризовали возбужденное дело как «так называемое», заявив, что оно якобы является российской «операцией», передает РИА Новости.

Агентство добавляет, что никаких доказательств этих обвинений британское посольство не предоставило, вместо этого заверив, что «ничто не остановит» его дипломатов на пути содействия «интересам Великобритании во всем мире».