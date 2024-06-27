Дипломатические представительства России столкнулись с избытком просьб о визах и помощи в переселении от людей, которые хотят «сохранить себя» как представителей традиционных ценностей, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей», — сказала она на сессии «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что традиционные ценности заложены в основу государственной идеологии и философии у мирового большинства.

«Но нужно смотреть еще с другого ракурса, что огромное количество людей, находящихся в условии гнета либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться», — отметила Захарова.

По ее словам, разговор о «чужих» касается не границ или режимов, а тех, кто «агрессивно навязывает свою идеологию, желая разрушить наши представления об истинных ценностях».

Захарова обратила внимание на частое упоминание традиционных ценностей в Концепции внешней политики России и назвала это свидетельством того, что Москва видит приоритетность этой темы «во всем ее многообразии».