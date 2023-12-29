Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша вызвали в министерство иностранных дел Польши на фоне инцидента с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны с Украины. Об этом сообщило польское внешнеполитическое ведомство.

МИД Польши вручило российскому дипломату ноту, в которой требуется объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».

Днем 29 декабря секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что республика привела в боевую готовность все военные силы и средства в связи с нарушением воздушного пространства «неопознанным воздушным объектом» со стороны Украины, который «с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны».

Польский телеканал Polsat News выступил с утверждением, что неизвестным объектом, который нарушил воздушное пространство страны, была, скорее всего, российская крылатая ракета Х-22 или Х-101. Телеканал отметил, что это «неофициальная информация из военных источников».

Газета Wyborcza отметила, что в результате происшествия никто не пострадал; группа из 20 военнослужащих отправилась искать обломки объекта в районе Томашува-Любельского.

Позднее начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство республики нарушила российская ракета. «Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши», — сказал он, отметив, что у Варшавы есть подтверждения этого на радарах (цитата по местному агентству PAP).

При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений, не представил никаких доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.