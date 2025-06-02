МИД России проверяет информацию о задержании россиян на территории Венесуэлы. Если данные подтвердятся, то ведомство окажет им «необходимое консульское содействие». Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Накануне Infobae и Newsweek Argentina сообщили, что сотрудники главного управления военной контрразведки (DGCIM) Венесуэлы арестовали президента российско-венесуэльской торговой палаты (CAVENRU) Романа Фроленко и еще нескольких россиян. По данным изданий, арест произошел 15 мая, после чего в доме Фроленко провели обыск.

Мария Захарова подчеркнула, что CAVENRU работает автономно. По ее словам, МИД не видит необходимости давать комментарии о результатах деятельности организации, а также ее взаимоотношениях с российским посольством в Каракасе.

«Хотя, разумеется, свои оценки на этот счет у нас имеются», — заключила Захарова и добавила, что российская сторона направила запрос властям Венесуэлы, в том числе о характере обвинений.

Роман Фроленко — российский предприниматель и общественный деятель. С 2021 года он возглавляет CAVENRU, которая под его руководством продвигала проекты по развитию торгово-экономических связей между Россией и Венесуэлой, включая создание прямого транспортного коридора и увеличение товарооборота между странами до $300 млн в месяц, не учитывая нефтяные поставки.

15 мая 2025 года Фроленко был арестован в Каракасе. Официальная причина не сообщается. Местные СМИ пишут, что незадолго до этого он участвовал в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату, которую якобы организовала венесуэльская группировка La Piedrita.

Как отмечает Newsweek Argentina, российский посол Сергей Мелик-Багдасаров был недоволен деятельностью Фроленко из-за того, что он представлял себя как официального дипломата России и участвовал в мероприятиях без согласования с посольством.