В МИД России разбираются в ситуации с задержанием в Молдове и передачей Украине ученого-экономиста и публициста Дмитрия Чистилина, имеющего российское и украинское гражданства. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Обстоятельства выясняются», — заявили в МИДе.
О задержании Чистилина сообщила 8 октября Служба безопасности Украины (СБУ), назвав его «одним из кремлевских идеологов СВО» и «помощником» Сергея Глазьева — бывшего советника президента России Владимира Путина.
В сообщении говорилось, что Чистилина задержали «во взаимодействии с молдавскими правоохранителями», когда он пытался вернуться из Кишинева в Москву «через территории третьих стран». Экономиста заключили под стражу, предъявив подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе о «госизмене в условиях военного положения».
Согласно отчету СБУ, Чистилина обвиняют в «содействии военной разведке России, в частности, создании механизмов для обхода санкций», введенных против страны. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, указала украинская спецслужба.
Друг экономиста Игорь Калдаре рассказал ТАСС, что Чистилина задержали после его возвращения в Кишинев из Москвы, куда он летал «проведать больного сына». По словам Калдаре, это произошло между двумя международными конференциями, организованными Чистилиным. Одна состоялась в Румынии и была посвящена вопросам региональной безопасности. Вторая конференция, на которой обсуждалась проблема православия, должна была пройти в Сербии, и ученый, по словам его друга, вернулся в Кишинев, чтобы заняться ее подготовкой.
СБУ утверждает, что в ходе таких форумов Чистилин якобы «распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров».
В генконсульстве России в Кишиневе сказали 8 октября, что не получали уведомлений от властей Молдавии о задержании Чистилина.
Дмитрий Чистилин — кандидат экономических наук, член Российской академии естественных наук (РАЕН) по отделению «Исследование циклов и прогнозирования». Занимает пост президента Международной научной общественной организации «Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца». В 2012 году jyf получила государственную регистрацию на Украине. С марта 2023 года также зарегистрирована в России как автономная некоммерческая организация «Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца» (АНО «МИРСК»). Основной деятельностью организации заявлены научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
Сергей Глазьев — доктор экономических наук, академик РАН, в июле 2024 года стал главным научным сотрудником в НИУ ВШЭ. Был советником Путина в президентской администрации с 2012 по 2019 год. Является одним из участников «МИРСК», неоднократно выступал на организованных институтом мероприятиях и был соавтором публикаций и докладов Чистилина.