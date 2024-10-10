В МИД России разбираются в ситуации с задержанием в Молдове и передачей Украине ученого-экономиста и публициста Дмитрия Чистилина, имеющего российское и украинское гражданства. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Обстоятельства выясняются», — заявили в МИДе.

О задержании Чистилина сообщила 8 октября Служба безопасности Украины (СБУ), назвав его «одним из кремлевских идеологов СВО» и «помощником» Сергея Глазьева — бывшего советника президента России Владимира Путина.

В сообщении говорилось, что Чистилина задержали «во взаимодействии с молдавскими правоохранителями», когда он пытался вернуться из Кишинева в Москву «через территории третьих стран». Экономиста заключили под стражу, предъявив подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе о «госизмене в условиях военного положения».

Согласно отчету СБУ, Чистилина обвиняют в «содействии военной разведке России, в частности, создании механизмов для обхода санкций», введенных против страны. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, указала украинская спецслужба.

Друг экономиста Игорь Калдаре рассказал ТАСС, что Чистилина задержали после его возвращения в Кишинев из Москвы, куда он летал «проведать больного сына». По словам Калдаре, это произошло между двумя международными конференциями, организованными Чистилиным. Одна состоялась в Румынии и была посвящена вопросам региональной безопасности. Вторая конференция, на которой обсуждалась проблема православия, должна была пройти в Сербии, и ученый, по словам его друга, вернулся в Кишинев, чтобы заняться ее подготовкой.

СБУ утверждает, что в ходе таких форумов Чистилин якобы «распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров».

В генконсульстве России в Кишиневе сказали 8 октября, что не получали уведомлений от властей Молдавии о задержании Чистилина.