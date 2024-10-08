На Украине арестовали экономиста, публициста Дмитрия Чистилина. Его заключили под стражу после задержания на территории Молдовы. Служба безопасности Украины (СБУ) называет задержанного помощником Сергея Глазьева, бывшего советника президента России Владимира Путина. Что известно о задержании Чистилина — в материале RTVI.

Обстоятельства задержания

Как сообщила СБУ, Чистилина помогли задержать правоохранители Молдовы, когда он «пытался вернуться в Москву через третьи страны» после участия в некоем антиукраинском «форуме». Задержание состоялось при участии СБУ, «иностранных партнеров» и Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), говорится в сообщении.

8 октября состоялось судебное заседание по поводу Чистилина. Суд на Украине постановил заключить экономиста под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщил УНИАН.

В своем телеграм-канале издание разместило отрывок беседы с Чистилиным. На кадрах мужчину выводят из здания суда в наручниках и сажают в служебный автомобиль. По словам экономиста, он не понимает, за что его арестовали, поскольку никаких законов не нарушал. На вопросы журналиста о боевых действиях и политике российского президента Владимира Путина задержанный отвечать не стал.

«Я задержан здесь несправедливо. Учитывая все расклады, конечно, это стало для меня неожиданностью, я вообще не понимал, что происходит», — сказал Чистилин.

Друг задержанного Игорь Калдаре рассказал ТАСС, что вместе с Чистилиным проводил в Бухаресте «международную конференцию, посвященную вопросам региональной безопасности». Организатором мероприятия выступал зарегистрированный в Киеве «Международный институт развития и самоорганизации Саймона Кузнеца», который со стороны Украины возглавляет Чистилин.

По словам Калдаре, после конференции экономист вылетел в Москву, чтобы проведать больного сына. Затем он вернулся в Кишинев, чтобы начать подготовку к следующему форуму, который пройдет в Сербии и будет посвящен проблемам православия.

«Завтра я проведу пресс-конференцию, на которой покажу украинский и российский паспорта моего друга Дмитрия Чистилина, который был задержан в Кишиневе молдавскими спецслужбами и передан властям Украины», — заявил Калдаре.

Миграционное управление МВД Молдовы сообщило в соцсетях, что Чистилина выдворили из страны еще 5 октября «в связи с его участием во внутренних делах» республики, ставящем «под угрозу национальную безопасность». В ведомстве уточнили, что экономиста признали нежелательным лицом в стране сроком на пять лет.

В генконсульстве России в Кишеневе заявили, что власти Молдовы не уведомляли дипломатов о задержании российского ученого, пишет ТАСС.

В чем обвиняют Чистилина на Украине

После этого Чистилина передали агентам СБУ и доставили на Украину. Там отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 111 («госизмена в условиях военного положения») и ч. 3 ст. 436-2 украинского УК («оправдание вооруженной агрессии России»). Экономисту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, следует из сообщения СБУ.

По версии украинской спецслужбы, Чистилин готовил для российских властей «аналитические материалы», в которых «поддерживал вооруженную агрессию России», а также «организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы», принимая участие в различных форумах, где позиционировал себя как представителя Украины. На этих мероприятиях он якобы продвигал российскую позицию, «надеясь уменьшить поддержку» Киева со стороны западных партнеров.

СБУ утверждает, что будучи помощником Глазьева, Чистилин «стоял за разработкой «Стратегии информационной войны» и механизмов обхода западных санкций. В частности, ведомство указало на «факты оказания» задержанным содействия в обходе санкционных ограничений, введенных против России.

Что известно о Чистилине

Дмитрий Чистилин родился 5 октября 1964 года в Мурманской области. Первое образование он получил в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры, второе — в Национальном экономическом университете в Киеве по специальности «Мировая экономика и международные экономические отношения». Имеет степень кандидата экономических наук.

Чистилин занимает пост президента украинского отделения «Международного института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца». Иностранный член Российской Академии Естественных Наук (РАЕК) и член независимого американского исследовательского центра New England Complex System Institute. Состоит во множестве других международных научных сообществ, в том числе в ученом совете редакции экономического журнала университета Spiru Haret Centrul University в Румынии.

Кроме того, Чистилин — автор более 100 научных трудов, связанных с экономикой. Также он написал книгу «Номер 7593. Куда идет Украина? Записки наблюдателя. 2014 -2021», в которой, как следует из описания, рассказывается о причинах, «побудивших Россию начать специальную военную операцию», а также анализируются процессы, происходящие на Украине в период после 2014 года.

В соавторстве с Сергеем Глазьевым (помощник президента России в 2012—2019 годах) и Владимиром Живаловым Чистилин выпустил книгу «Белорусский выбор» — о политической и экономической ситуации в Беларуси после президентских выборов в 2020 году.