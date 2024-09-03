Власти проводят межведомственную работу по согласованию перечня стран, граждане которых смогут переехать в Россию в упрощенном порядке. Об этом RTVI заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«[Список стран] утверждается правительством. Пока идет межведомственная работа», — сказала Захарова.

В комитете Госдумы по международным делам в разговоре с RTVI отметили, что соответствующие консультации проводятся в соответствии с указом президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», опубликованным 19 августа.

3 сентября телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что МИД включил в список иностранных государств, граждане которых смогут переехать в Россию в упрощенном порядке, большинство «недружественных стран» из соответствующего перечня, утвержденного в 2021 году. Среди них источники канала назвали США, Австралию, Японию, а также страны Евросоюза.

По данным источников Baza, из перечня было якобы было решено исключить несколько «недружественных стран». Собеседники телеграм-канала утверждают, что документ с утвержденным списком государств планируется обнародовать в ближайшие дни.

В августе Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» гражданам стран, разделяющих «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и желающих переехать в Россию «по мотивам неприятия» политики своих государств, в рамках которой навязываются «деструктивные неолиберальные идеологические установки».

В соответствии с положениями указа, иностранцы смогут получить право на временное проживание в России без учета квоты и документов, которые подтверждают знание русского языка, истории и основ российского законодательства. Таким гражданам будут выдавать однократную трехмесячную визу.

Согласно указу, перечень государств, навязывающих «установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», должен определить МИД России.