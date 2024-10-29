Министерство иностранных дел России внесло в санкционный список 131 гражданина Австралии, а также девятерых граждан Новой Зеландии. Въезд в Россию для них закрыт, говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в МИД, такое решение стало ответом на «политически мотивированные санкции» против российских граждан и юрлиц со стороны правительств Австралии и Новой Зеландии. В заявлении российского ведомства говорится, что Канберра и Веллингтон следуют «русофобской кампании “коллективного Запада”».

В число австралийцев, которым запретили въезд в Россию, попали представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели Австралии, «формирующие в этой стране антироссийскую повестку дня».

Среди них перечислены Коммандер Военно-морских сил Австралии Кэлвин Тиммс, журналист телекомпании ABC Люсия Стайн, член совета директоров технологической компании Micro-X Патрик О’Брайен, гендиректор компании по производству оружия NIOA Group Роберт Ниоа и ведущая телеканала Sky News Эрин Молан.

Также в российском «стоп-листе» оказались девять новозеландцев из числа руководства Минобороны и вооруженных сил Новой Зеландии. В списке упоминаются заместители министра обороны страны Энтон Янгмен, Ричард Шмидт, Сара Минсон, Мэл Чайлдз и Брук Баррингтон, а также командующий новозеландскими ВМС Эндрю Браун.

В министерстве добавили, что работа над актуализацией российского «стоп-листа» продолжится, поскольку «отказываться от антироссийского курса» Австралия и Новая Зеландия не планируют.

Последний раз Новая Зеландия вводила санкции против России в конце сентября. Тогда под ограничения попали среди прочих бывший начальник Главного штаба ВМФ России Александр Витко и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.