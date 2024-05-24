Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата российского дипломата за деятельность, которая «противоречит положениям Венской конвенции», говорится на сайте ведомства.

Бухарест считает, что дипломат российского посольства нарушил «положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Уведомление передали временному поверенному в делах России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила РИА Новости, что Москва намерена ответить на действия Бухареста.

По данным румынского телеканала Digi 24, решение Бухареста связано с арестом гражданина Румынии, который подозревается в госизмене и совершении противоправных действий в пользу России. Согласно материалам дела, с 2022 года задержанный вел наблюдения за военными объектами Румынии и НАТО в окрестностях Тулчи. Телеканал отмечает, что мужчина фотографировал объекты и собирал информацию о военной технике и перемещении личного состава возле украинской границы, чтобы затем передавать это российскому посольству.

Также, по данным Digi 24, дома у подозреваемого нашли «вещественные доказательства» совершения преступлений.

До этого румынские власти также принимали решение о высылке российского дипломата летом 2022 года. В качестве основания Бухарест тогда называл противоречащие положениям Венской конвенции действия дипломата.

По данным РБК, только с января 2022 года по октябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов, что суммарно превысило подобные действия за последние 20 лет.