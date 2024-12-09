Великобритания приняла решение приостановить все программы помощи Грузии, а также ограничить взаимодействие с действующим правительством республики, в частности с представителями партии «Грузинская мечта». Об этом говорится в заявлении британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, опубликованном на сайте МИД королевства.

Согласно сообщению, «в свете текущих событий» Лондон также планирует ограничить сотрудничество с Тбилиси в сфере обороны.

Министр уточнил, что решение будет действовать, пока в Грузии не прекратится «уход от европейских демократических норм и свобод».

«Шокирующие кадры насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей неприемлемы и должны прекратиться. Эти действия подрывают международную репутацию Грузии и противоречат конституционной приверженности Грузии европейскому будущему», — говорится в заявлении Лэмми.

При этом, по словам министра, Лондон продолжит поддерживать народ Грузии и «его право выбирать будущее своей страны».

В середине октября Великобритания впервые с 2014 года приостановила политический диалог с Грузией и отменила переговоры между главами министерств обороны в рамках «Уордропского диалога». Как пояснил британский посол в Грузии Гарет Уорд, это связано с антизападной риторикой представителей правительственной фракции «Грузинская мечта».

«Уордропский диалог» является платформой для сотрудничества между Великобританией и Грузией в сферах политики, обороны и безопасности, в торгово-экономической, образовательной и культурной. Проект появился в 2014 году и получил свое название в честь Оливера Уордропа — первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии в 1919-1921 годах.

Протесты и беспорядки в Грузии идут с конца ноября. Поводом стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

В ходе ежедневных протестов происходят стычки полицейских и сторонников оппозиции. Полиция и спецназ для разгона митингующих используют водометы и слезоточивый газ. Протестующие применяют по правоохранителям фейерверки и петарды.