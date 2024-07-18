Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что он подвергся нападению в Самаре, когда пытался разнять драку с участием мигрантов. В разговоре с RTVI парламентарий заявил, что его ударили бутылкой. СК возбудил уголовное дело.

«Пытался разнять драку мигрантов с нашими местными ребятами. В результате вот разбили голову. Все о чем мы с вами в телеграм-каналах пишем, теперь все на наших улицах», — рассказал Матвеев.

По словам депутата, он ехал в автомобиле и увидел в районе набережной «трех мигрантов», которые «задирались к прохожим». Матвеев попытался пресечь конфликт, но участники потасовки нанесли ему удар по голове.

«Они шли с палкой, устраивали здесь, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, только сказал «Остановитесь!» — сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. <…> То есть у нас мигрантский беспредел на улицах прямо происходит», — рассказал депутат на видео.

На опубликованных депутатом кадрах видно, как в ожидании медиков ему промывают рану на голове и накладывают повязку.

В разговоре с RTVI Матвеев сообщил, что удар по голове был нанесен бутылкой.

«Наложили швы, сейчас едем в другую больницу, будут делать МРТ на предмет есть сотрясение мозга или нет сотрясения мозга», — рассказал парламентарий.

Матвеев отметил, что в момент потасовки у него при себе был травматический пистолет и газовый баллончик. В то же время депутат выразил мнение, что ему не стоило выходить из машины, поскольку у злоумышленников «мог быть и нож». «Надо было просто их через машину сфотографировать и вызвать полицию», — добавил Матвеев.

Полиция прибыла на место через 40 минут после инцидента, отметил депутат.

Как рассказал Матвеев, одного из нападавших он и его помощник «задержали» на месте. Парламентарий выразил уверенность, что «задержанный» выдаст личности других участников конфликта. Также депутат показал документ, который был при мужчине — на кадрах видно, что это паспорт гражданина Узбекистана.

По факту нападения на Матвеева самарское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). В сообщении ведомства говорится, что все участники инцидента задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Реакции на инцидент

Комментируя нападение на Матвеева, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн раскритиковал работу бывшего губернатора региона Дмитрия Азарова.

«Наглядная иллюстрация того миграционного беспредела, который по сей день творится в Самарской области. Зато какие красочные картинки о «межнациональной дружбе» рисовал прежний губернатор Дмитрий Азаров. Плоды его безобразной миграционной политики — теперь приходится пожинать», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Коллега Матвеева по партии и парламенту Нина Останина выразила поддержку депутату и назвала нападение на него «расправой». По ее словам, он активно выступает в Госдуме «по вопросу отсутствия в стране ответственной государственной миграционной политики».

«Михаил говорил о поступающих ему угрозах. Кое-кому в зале заседаний это показалось бездоказательным», — добавила Останина.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов написал в своем телеграм-канале, что случаи нападения иностранных граждан на представителей власти в России стали «уже хоть и страшной, но нормой».