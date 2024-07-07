Рядом с телецентром «Останкино» в Москве изнасиловали сотрудницу спортивного телеканала «Матч ТВ», по подозрению в преступлении задержаны трое приезжих из Узбекистана. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По его данным, насильники напали на девушку около 2:30 в ночь на 6 июля, когда та после работы вышла из здания телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Одного, как утверждает Baza, из подозреваемых задержали через 40 минут после обращения пострадавшей в полицию. Это оказался 24-летний выходец из Узбекистана Мухриддин. После этого рядом со станцией метро «ВДНХ» были задержаны двое его соотечественников — 25-летний Бунед и 22-летний Жавохир.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк еще 6 июля сообщила в своем телеграм-канале, что в лесопарковой зоне Останкинского района Москвы по подозрению в изнасиловании был задержан пытавшийся скрыться 24-летний приезжий. Позднее Волк добавила, что возле станции метро был «установлен и задержан» второй подозреваемый 1999 года рождения. О третьем задержанном она не сообщала.

Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131), и в случае признания виновными фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, напоминает Baza.

В редакции «Матч ТВ» сообщили, что канал в курсе произошедшего, но не считает возможным раскрывать подробности.

«Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие», — отметили в пресс-службе канала, заверив, что пострадавшая получает всю необходимую поддержку

Замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки, которая несколько лет была генеральным продюсером «Матч ТВ», пообещала, что насильники «будут наказаны по всей строгости закона» и что «справедливость восторжествует».

В конце июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что за последний год доля совершаемых мигрантами особо тяжких преступлений увеличилась на 32%, в том числе «заметно возросло число сексуальных преступлений».