Актер Михаил Боярский перенес инфаркт и находится в больнице. Об этом «Известиям» сообщил его сын Сергей Боярский.

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сообщил он.

Двоюродная сестра актера Екатерина Боярская сообщила RTVI, что накануне, 27 ноября, у него «пошалило сердце», поэтому «на всякий случай, чтобы дома не терпеть, обратились за профессиональной помощью».

«Только что с ним разговаривала, он чувствует себя хорошо, бодро, на днях его выпишут. Кризис прошел, все под контролем», — сказала Боярская.

28 ноября о госпитализации 73-летнего Боярского с инфарктом в Мариинскую больницу Петербурга сообщило издание 78.ru, а также телеграм-каналы. По данным Shot, его жизни ничего не угрожает.

Телеграм-канал 112 утверждает со ссылкой на источник, что Боярский находится в платной палате отделения кардиологии Мариинской больницы. По информации канала, актер поступил с подозрением на обширный инфаркт.

«Врачи приняли решение перевести Михаила Боярского в отделение реанимации. Там состояние музыканта стабилизировалось, но нарушения ритма сердца остаются», — говорится в сообщении.

В 2021 году Боярский перенес коронавирус в легкой форме, сообщал его сын. В марте 2023 года сам актер рассказал «Пятому каналу», что не оправился до конца после заболевания. По словам Боярского, что из-за коронавируса он «едва передвигается» по сцене, не всегда может петь, и «танцевать уже тяжеловато». «Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — отметил актер.