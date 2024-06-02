Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, молекулярном биологе Елене Жуковой. Как сообщает The Independent, миллиардеру 93 года, Жуковой 67 лет.

Свадьба состоялась в калифорнийском поместье Мердока, на церемонии присутствовали близкие друзья и родственники пары. Медиамагнат выбрал темный костюм с желтым галстуком, Жукова была в белом платье.

По данным издания, Мердок и бывшая теща Абрамовича познакомились на мероприятии в 2023 году.

Это уже пятая свадьба медиамагната. Его предыдущий брак с супермоделью Джерри Холл, бывшей женой вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, продлился с 2016 по 2022 год. До этого Мердок был женат на стюардессе Патриции Букер, журналистке Анне Манн и предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг.

Осенью 2023 года Мердок покинул посты председателя Fox Corporation и News Corp, но остался почетным председателем обеих компаний. Место медиамагната занял его сын Лахлан. Состояние Мердока и его семьи оценивается в $19,9 млрд (94-е место в рейтинге богатейших людей мира).

Елена Жукова — молекулярный биолог, она специализируется на диабете, работала в том числе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Жукова переехала в США на закате СССР вместе со своим супругом Александром, который со временем стал миллиардером, инвестирующим в энергетику. Их дочь Дарья Жукова до 2017 года была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем. Они провели в браке десять лет, у них двое детей.