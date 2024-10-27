Преступные группировки в Европе выбрали банкоматы в качестве «легкой и незаметной» цели вместо банков, пишет CNN. Ссылаясь на данные Европола, издание уточняет, что в последние годы в Германии, экономика которой является крупнейшей в ЕС, воры взрывают более одного банкомата ежедневно. В 2023 году один только «побочный» (вторичный) ущерб от ограбления банкоматов в стране составил 28,4 млн евро.

В Германии, где наличные по-прежнему являются распространенным способом оплаты, такие кражи могут оказаться невероятно прибыльными, и преступники забирают сотни тысяч евро за одну атаку. Европол борется с ограблениями, проводя масштабные трансграничные операции, направленные на уничтожение высокоорганизованных преступных группировок.

Ранее в октябре власти Германии, Франции и Нидерландов арестовали трех членов преступной сети, которые совершали нападения на банкоматы с использованием взрывчатки. Европол сообщил, что с 2022 года задержанные похитили миллионы евро и нанесли ущерб имуществу на такую ​​же сумму с 2022 по 2024 годы. Преступная сеть использовала различные «убежища» во Франции, скрываясь с мест преступления на машинах, арендованных во французской прокатной компании.

Эти аресты стали частью более масштабной операции, проведенной немецкими, французскими и голландскими следователями, в ходе которой правоохранительные органы обыскивали компании по прокату автомобилей, чьи транспортные средства использовались для побега с мест преступлений.

Европол сообщает, что преступники применяли твердые взрывчатые вещества, в основном полученные из фейерверков, чтобы взорвать заполненные деньгами банкоматы. «Это опасная тактика, которая приводит к серьезным повреждениям», — пояснили эксперты ведомства.

По данным Европола, банды, часто базирующиеся в Нидерландах, «идут на крайний риск и действуют беспринципно» как во время самих ограблений, так и во время последующих побегов на мощных транспортных средствах. Выбранные для подрыва банкоматы часто находятся в тихих жилых районах, что делает их более легкой целью. При этом преступники причиняют серьезный урон зданиям и жителям: взрывы могут разрушать фасады и выбивать стекла.

В некоторых случаях ограбления банкоматов приводят к гибели людей. Так, 11 ноября в городе Вирнсхайм в немецкой земле Баден-Вюртемберг после кражи 40 тысяч евро наличными трое преступников из Нидерландов попыталась скрыться на высокой скорости на автомобиле VW Golf с крадеными номерными знаками. Преследуемые полицией, они поехали по встречной полосе автомагистрали A6.

Двух грабителей удалось задержать, когда машина остановилась на обочине, но 30-летний голландец-водитель продолжил движение, разогнался до 200 км/час и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Водитель и пассажир грузовика получили тяжелые травмы, пассажир скончался в больнице через несколько дней. Грабитель, также получивший тяжелые травмы, был арестован и позже приговорен к пожизненному заключению.

Германия стала главной в Европе целью для грабителей банкоматов. Местные жители сохраняют приверженность оплате наличными, поэтому часто их снимают. В стране насчитывается более 51 тысячи банкоматов. Для сравнения: в Нидерландах их всего лишь около 5 тысяч. По данным Бундесбанка, большинству из 83,3 млн граждан Германии надо пройти не более километра до ближайшего банкомата.

В отличие от других жителей ЕС, которые по максимуму отказались от наличных расчетов в период пандемии COVID-2019. немцы по-прежнему активно пользуются бумажными деньгами. Бундесбанк сообщает, что в 2023 году половина всех транзакций была совершена с использованием банкнот и монет.

Немцы испытывают культурную привязанность к наличным деньгам, традиционно рассматривая их как безопасный способ оплаты, отмечает CNN. Некоторые жители страны говорят, что это обеспечивает большую степень конфиденциальности и дает им больше контроля над своими расходами. Исследование, проведенное Бундесбанком в 2016 году, показало, что наличные деньги особенно распространены среди старших поколений немцев, заставших разделение страны на ФРГ и ГДР, а это значит, что воспоминания о недавнем историческом прошлом могут играть немалую роль в нежелании переходить на цифровые технологии.

«Ни цифровизация, ни пандемия не смогли вытеснить наличные деньги. Когда дело доходит до осуществления платежей, наличные по-прежнему остаются самым популярным средством в Германии», — заявил Йоханнес Бирманн из Бундесбанка в пресс-релизе после пандемии 2022 года.

С точки зрения местоположения Германия также является идеальной мишенью для трансграничной преступности: она граничит с Нидерландами и пронизана автомагистралями, на многих из которых нет ограничения скорости. Раньше грабители активно орудовали и в Нидерландах, но потом банкоматов там стало мало, и на них поставили дополнительные системы защиты.

Количество ограблений банкоматов в Германии растет с 2005 года. В 2023 году в стране было совершено 461 такое ограбление. Активность преступников падает в летние месяцы, когда длинный световой день повышает для них риски быть пойманными. Большинство нападений совершается в будни между 02:00 и 05:00.

Представитель Комитета банковской индустрии Германии, который представляет все основные банковские ассоциации Германии, заявил CNN: «Германия имеет одну из самых обширных сетей банкоматов в Европе… Эта обширная сеть отчасти привлекла организованные преступные группировки из-за рубежа, которые сочли плотность банкоматов и спрос Германии на доступ к наличным деньгам факторами в свою пользу».

Немецкие банки инвестировали более 300 миллионов евро в усиление безопасности для решения этой проблемы, включая «системы сигнализации, решения для удаления чернильных пятен, усиленные запорные механизмы и технологию запотевания». Однако некоторые методы, такие как системы склеивания для «нейтрализации» украденных денег, в стране не разрешены.

В июле 2024 года правительство Германии объявило, что ограбления банкоматов будут караться более сурово — тюремным сроком не менее двух лет (по сравнению с годом до сих пор). При нанесении ущерба здоровью «непричастного лица» наказание ужесточается до 5-15 лет тюрьмы — тогда как ранее в этом случае приговаривали только к двум годам.

«Любой, кто взрывает банкоматы, рискует жизнями непричастных к этому людей», — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фейзер. — Мы имеем дело с недобросовестными преступниками и крайне опасными взрывчатыми веществами. Поэтому такие действия должны караться более сурово».