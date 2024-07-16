Несколько миллионов человек на юге России остались без электричества из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Отключения произошли и в Бурятии — под него попали более 115 тыс. человек. RTVI собрал основное к этому часу.

Юг России

На юге страны без света остались несколько миллионов человек. Как отмечает телеграм-канал Mash, электричество отключили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, Севастополе, Крыму и других населенных пунктах. Частично обесточен оказался также Дагестан, временные отключения ввели в Кабардино-Балкарии.

В Краснодаре отключения коснулись около 40% энергосистемы города, рассказали изданию 93.RU в администрации города. В городе перестали работать примерно 150 светофоров, из-за чего в некоторых районах почти на два часа остановилось движение трамваев и троллейбусов.

По данным Минэнерго, подачу электричества на юге страны ограничили из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт ввели «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы». Позже в Минэнерго сообщили, что благодаря «оптимизации режима работы сети» объем временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт.

В «Росатоме» рассказали, что один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. По данным госкорпорации, причины произошедшего выясняются, «радиационный фон в норме».

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области, оттуда электричество попадает в республики Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и Астраханскую области.

Крым и Севастополь

В Крыму временные отключения линий электроснабжения начались с 14:30, они связаны с необходимостью проведения внеплановых работ в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Как сообщили в компании, мера введена в целях минимизации перегрузки сетевого оборудования.

Отключения коснулись в общей сложности 35 населенных пунктов, в том числе Ялты, Алушты, Феодосии и Керчи. В «Крымэнерго» заверили, что принимают все меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам, добавили в компании.

В Севастополе график временного отключения потребления ввели «в связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма», заявили в «Севастопольэнерго».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что введение временных графиков отключения электроэнергии связано в том числе со сбоем в работе Ростовской АЭС.

«Мы получаем дополнительную энергию с материка через энергомост. Так как нам снизили подачу электроэнергии на 40 МВт, то нам тоже, соответственно, приходится вводить ограничения», — объяснил Развожаев.

Бурятия

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС без электричества остались более 70 населенных пунктов республики (более 115 тыс. человек). Как отметил глава региона, отключен один из трех энергоблоков на ГРЭС, который вырабатывает 30 МВт электроэнергии для потребителей Бурятии и Забайкальского края.

Цыденов добавил, что энергетиками дана команда подключать всех потребителей, реализована резервная схема электропитания.

По сообщению местного телеграм-канала «Бурятия-Онлайн», примерно в 16:55 по местному времени в Гусиноозерске был слышен хлопок, из здания ГРЭС шел дым. Цыденов объяснил, что остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле.

«Энергоблок был остановлен, сработала автоматика — аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы», — говорится в сообщении главы республики.

Прокуратура Бурятии в связи с аварийным отключением энергоблока ГРЭС организовала проверку исполнения законодательства. Вопрос восстановления электроснабжения находится на контроле ведомства, отметили в прокуратуре.