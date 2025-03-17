Призыв калужского депутата Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки «для повышения демографии» — идиотский, и пусть он это делает сам. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Депутат гордумы Тарусы (Калужская область) от ЛДПР Евгений Руденко в своих соцсетях от лица неких «депутатов Тарусы» попросил россиянок «чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии России». В ответ на критику он заявил, что «только геям не нравятся девушки в мини-юбках», а «от скромности [девушки] стали реже замуж выходить и жениться».

Телеграм-каналу Shot депутат заявил: «В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте». Он добавил, что их однопартийки «периодически радуют их» мини-юбками.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил RTVI, что следование таким призывам вряд ли приведет к изнасилованиям, потому что «мини-юбка к изнасилованию никакого отношения не имеет».

«А вот то, что депутат озабоченный и надо провериться, это точно. Вы меня извините, но мне это предложение кажется идиотским. Может, он стремится поймать какой-то хайп, но не таким же способом. Поэтому вот если депутат хочет носить мини-юбки, он может сам носить мини-юбку, например. Это несвязанные вещи — сексуальная одежда и дети. Так что депутат пусть подумает в следующий раз», — добавил собеседник RTVI.

В ноябре 2023 года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина на пленарном заседании заявила, что некоторые коллеги-депутаты озвучивают «резонансные инициативы» по повышению рождаемости, которые не стали законопроектами, но «поставили в ступор общественность».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал такие высказывания неприемлемыми, добавив, что «лучше такие инициативы не озвучивать, потому что они оскорбляют как женщин, так и мужчин».

В начале сентября 2024 года депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева(«Единая Россия»), выступая в эфире местного телеканала ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать». «Лучшими семьями» она назвала студенческие.

Позднее Рябцева пояснила «Газете.Ru», что ее призыв рожать в 18 лет относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия. При этом идею стимулирования рождаемости деньгами парламентарий назвала «нехорошей», потому что, по ее мнению, это может вызвать обратную реакцию молодежи.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») заявила RTVI, что идея рожать в 18-19 лет — это абсурд, потому что, по ее мнению, в этом возрасте многие еще «по сути дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием. Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», добавила она.