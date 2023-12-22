Воспитатели детских домов должны следить за тем, чтобы их воспитанники соблюдали умеренность при подаче заявок на подарки в рамках всероссийской новогодней акции «Елка желаний». Об этом Инфо24 заявил зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя жалобы красноярских депутатов на дороговизну запрошенных детдомовцами подарков.

Вопрос об этом на заседании Законодательного собрания Красноярского края подняла депутат регионального парламента Вера Оськина. Она сообщила коллегам, что новогодние пожелания некоторых детей невозможно выполнить, не потратив как минимум 50 тысяч рублей.

Оськину поддержал Денис Терехов из фракции партии «Новые люди». Он поделился словами министра краевого правительства, которая рассказала ему, что на новогодний подарок собственному ребенку тратит 15 тысяч рублей, а «неизвестному мальчику» в рамках своего участия в акции «Елка желаний» — 35 тысяч рублей.

Обсуждение стоимости подарков воспитанникам детских домов прервал спикер Законодательного собрания Алексей Додатко. Он назвал высказывания депутатов неуместными и предложил им для сокращения личных затрат покупать подарки детдомовцам вскладчину.

Со своей стороны Милонов напомнил, что депутаты региональных парламентов, в отличие от Государственной думы, не получают запрлату за свою законотворческую деятельность, поэтому их доходы ограничиваются основным местом работы. По его словам, не стоит верить стереотипу «Депутат — значит богатый» и «следовать клише, что раз ребенок из детского дома что-то попросил, то все обязаны сразу выполнить его пожелание».

«Если депутат работает учителем, нельзя же от него требовать, чтобы он поучаствовал в „Елке желаний“ и отдал 50 тысяч рублей. Конечно, человек может сделать это в добровольном порядке, но как ожидать от него, что он весь месячный заработок отдаст?» — задался он вопросом.

Милонов считает, что при сборе заявок на «Елку желаний» дети должны соблюдать умеренность, а их воспитатели — контролировать, чтобы у них не возникало «чрезмерных хотелок».

«Есть подростки, которые хотят себе новый iPhone. Извините, но это уж очень дорогой подарок. Я, например, своим детям iPhone не покупаю. <…> Должна быть умеренность», — поделился он.

При этом депутат Госдумы подчеркнул, что даже если со стороны детей возникают «завышенные желания», их не следует обсуждать публично, как поступили в красноярском парламенте.

«Нужно поговорить с воспитателями, чтобы они учили подростков адекватно воспринимать жизнь. Плохо быть подростком, особенно из детского дома, который считает, что все вокруг обязаны удовлетворять его запросы. Когда им исполнится 18 лет, они выйдут во взрослую жизнь и перестанут ощущать на себе заботу государства, им придется самим зарабатывать на хлеб, жилье, одежду», — подытожил Милонов.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в преддверии Нового года на протяжении последних пяти лет, в ее рамках воспитанники детдомов и дети с ограниченными возможностями по здоровью получают возможность попросить себе подарок. Их просьбы оформляются в виде елочных игрушек, которые потом снимают с ветвей депутаты, госчиновники, общественные деятели и другие известные люди. «Елки желаний» проводятся на разных уровнях — от Кремля и Госдумы до регионов.