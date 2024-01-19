Более 25 млн человек в странах СНГ изучают русский язык, заявил в интервью программе RTVI «Что это было» замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

«По нашим оценкам, более 25 млн человек на территории Содружества Независимых Государств изучают русский язык, воспринимая его как нормальное, скажем так, конкурентное преимущество в своей будущей жизни», — сказал Вольвач.

По его мнению, нынешние молодые поколения «в хорошем смысле слова гораздо более прагматичны».

«И если наша молодежь получает какие-то знания, компетенции, квалификации или «скилы», как говорят, учит какой-то язык, который не является родным, — это все делается исключительно с прицелом на занятие какой-то ниши или устройство себя в будущем», — отметил Вольвач.

Замминистра напомнил, что в 2023 году страны СНГ учредили Международную организацию русского языка. «Я очень надеюсь, что в этом году мы откроем в России (я надеюсь, может быть, даже где-то в Сочи) штаб-квартиру Международной организации русского языка», — добавил он.

Ранее стало известно, что в трех приграничных с Россией городах Финляндии собираются закрыть школы с обучением на русском и финском языках. Речь идет об учебных заведениях основанной в 1997 году сети «Школы Восточной Финляндии», в них обучаются около 700 детей.