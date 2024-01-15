Школы с обучением на русском и финском языках собираются закрыть в трех приграничных с Россией городах Финляндии — Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранте. Соответствующее уведомление правление Фонда финско-русской «Школы Восточной Финляндии», управляющего учебными заведениями, направило родителям учеников, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Учебные заведения основанной в 1997 году сети «Школы Восточной Финляндии» планируется закрыть по окончании 2024—2025 учебного года. Обсуждение этого вопроса будет рассматриваться на заседаниях городских советов. 16 января в Йоэнсуу пройдет встреча родителей и учеников, сообщил «Ведомостям» один из ее участников.

В разговоре с «Фонтанкой» генеральный директор «Школ Восточной Финляндии» Катри Антилла сказала, что представители руководства сети «случайно увидели информацию в интернете» о соответствующих планах властей.

«Мы считаем, что некрасиво и совершенно негуманно так себя вести, как городские власти сейчас себя ведут. Все это подготовили втайне, с нами не разговаривали, мы только читаем эту информацию в прессе», — посетовала она.

В письме от имени Анттилы говорится, что закрытие финско-русских школ ранее не обсуждалось и стало «полной неожиданностью и шоком» для менеджмента.

В Лаппеэнранте связали намерение свернуть деятельность «Школ Восточной Финляндии» с необходимостью реформировать систему образования и экономией средств. Представитель администрации приграничного города сообщил, что прекращение работы учебных заведений позволит местным властям сэкономить более 1 млн евро, которые «можно было бы использовать для других школ» в населенном пункте.

Как сообщала финская телерадиовещательная корпорация Yle, планы закрыть «Школы Восточной Финляндии» связаны также с другими причинами, в том числе сокращением числа учащихся и падением популярности изучения русского языка в начальных классах. По данным вещателя, в 2022 году в Йоэнсуу и Миккели русский язык в качестве дополнительного выбрали для изучения более 100 детей, тогда как в 2023-м — менее 30.

«Ведомости» отмечают, что после закрытия учеников «Школ Восточной Финляндии» переведут в другие учебные заведения.

«Города, безусловно, намерены — по крайней мере судя по текущим переговорам — продолжать преподавание русского языка в собственных школах, однако объем и качество преподавания [в них] очень далеки от уровня „Школы Восточной Финляндии“», — отмечается в письме Анттилы.

По ее словам, после закрытия в конце 2023 года сухопутной границы с Россией в Финляндии отпала необходимость в специалистах со знанием русского в традиционных сферах — туризме и торговле. В то же время они по-прежнему нужны в журналистике, системе обороны и кибербезопасности, а также службе занятости и здравоохранении, указала гендиректор сети.

По словам Антиллы, русский язык в финско-русских школах в Иматре, Йоэнсуу и Лаппеэнранте изучается углубленно с первого класса.

«Мы убеждены, что времена меняются и потребность во владении русским языком в Финляндии в будущем будет возрастать», — подчеркивается в ее обращении.

В «Школах Восточной Финляндии» обучаются около 700 детей, рассказывала Анттила «Фонтанке». Она уточнила, что речь идет о детях «начиная с подготовительного класса до конца девятого, плюс три года гимназии — это 10—12-й класс». В финско-русских школах сети работают около 70 сотрудников, все они «потеряют работу», признала Антилла.

Финляндия последовательно сближается со странами Балтии в вопросах безопасности, отношений с Россией и подходу к русскому языку и русскоязычному населению, отметил в разговоре с «Ведомостями» младший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Никита Белухин. По его словам, на фоне сокращения торговых и культурных контактов между Москвой и Хельсинки будет требоваться меньше специалистов со знанием русского языка, чем во время интенсивных связей в 2000—2010-е годы.