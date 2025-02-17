В ведомстве также подтвердили РБК намерения по созданию цифровой платформы для бартерных сделок.

«Минэкономразвития России находится на этапе разработки предложения по созданию международной бартерной биржи — специализированной цифровой платформы, которая облегчает поиск контрагентов для совершения бартерных сделок между российскими компаниями и компаниями из дружественных стран», — сообщили в ведомстве.

Создание цифровой платформы обусловлено «внешним давлением», которое оказывается на Россию. Биржа станет дополнительным каналом для продажи российской продукции на экспорт, который не будет зависеть от банковской инфраструктуры.

Как рассказали в Минэкономразвития со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российским экспортным центром (РЭЦ), Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата обнаружили заинтересованность в развитии бартерных механизмов. Согласно результатам опроса, 21% опрошенных выразили заинтересованность в торговле с Китаем. Об обсуждениях между Китаем и Россией возможности бартерных сделок также писало Reuters. По его данным, тогда обсуждался экспорт российских металлов в обмен на оборудование из Китая.

При этом российский бизнес видит перспективу бартерной торговли с такими дружественными странами, как Турция и Казахстан (9%), Армения, Белоруссия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан (8%), а также Индия (7%), Иран (5%), Египет (4%) и Бразилия (3%).

По результатам опроса, в ведомстве привели перечень товаров, которые респонденты посчитали наиболее востребованными для экспорта в рамках бартерных сделок:

химическая продукция;

пиломатериалы и лесоматериалы круглые;

пластмассы и полимеры;

зерновая продукция (в том числе пшеница, меслин, ячмень, кукуруза);

минеральные удобрения;

строительные материалы.

Половина опрошенных заявили о желании получить в обмен на эти товары промышленное оборудование и станки, 8% — какао, 6% — орехи, 3% — компьютеры и их комплектующие.

После начала конфликта на Украине Россия стала страной-рекордсменом по количеству введенных против нее санкций — под ограничения попали президент, члены правительства, Центробанк, а также государственные и частные деловые структуры. Все больше западных компаний отказываются работать в России, а Москва перенаправляет нефть и газ в Азию, а также ищет новых партнеров для замещения товаров, которые раньше поступали из Европы.