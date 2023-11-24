Центробанк Кипра не давал своим банкам указаний о блокировке карт Газпромбанка. Такое решение мог принять поставщик платежных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин республики. Как отмечает агентство, карты российских банков, работающих с платежной системой UnionPay, в числе которых Газпром, были заблокированы на Кипре 17 ноября.

«По нашим данным, Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах», — сообщили в ведомстве.

То, что карты Газпромбанка не работают на Кипре, опровергают и в самой российской кредитной организации.

«Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений, все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме», — сообщили представители банка в разговоре с Forbes.

При этом офисе платежной системы JCC, в банкоматах которой до недавнего времени можно было расплачиваться на Кипре за товары и услуги, а также снимать наличные средства с помощью российских карт, подтвердили блокировку таких операций. В компании объяснили такую меру «новыми правилами», введенными 17 ноября.

Коррупция и нарушение международных санкций на Кипре

ТАСС указывает, что блокировка российских карт на Кипре совпала с публикацией доклада Международного консорциума журналистских расследований, в котором якобы вскрылись факты нарушения международных санкций и коррупции в республике. Расследование в том числе, как пишет агентство, касается российских бизнесменов на острове.

Позднее президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что местные власти проведут собственное расследование с привлечением международных экспертов.