Центробанк Кипра не давал своим банкам указаний о блокировке карт Газпромбанка. Такое решение мог принять поставщик платежных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на Минфин республики. Как отмечает агентство, карты российских банков, работающих с платежной системой UnionPay, в числе которых Газпром, были заблокированы на Кипре 17 ноября.
«По нашим данным, Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах», — сообщили в ведомстве.
То, что карты Газпромбанка не работают на Кипре, опровергают и в самой российской кредитной организации.
«Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений, все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме», — сообщили представители банка в разговоре с Forbes.
При этом офисе платежной системы JCC, в банкоматах которой до недавнего времени можно было расплачиваться на Кипре за товары и услуги, а также снимать наличные средства с помощью российских карт, подтвердили блокировку таких операций. В компании объяснили такую меру «новыми правилами», введенными 17 ноября.
Коррупция и нарушение международных санкций на Кипре
ТАСС указывает, что блокировка российских карт на Кипре совпала с публикацией доклада Международного консорциума журналистских расследований, в котором якобы вскрылись факты нарушения международных санкций и коррупции в республике. Расследование в том числе, как пишет агентство, касается российских бизнесменов на острове.
Позднее президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что местные власти проведут собственное расследование с привлечением международных экспертов.
- 13 апреля 2022 года крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — начал рассылать уведомления о закрытии счетов клиентам из России. По словам директора базирующей в Лимассоле консалтинговой компания Main Partner Trust Алены Сахаровой, в письмах, которые получили некоторые клиенты, говорилось, что счет будет закрыт в течение двух месяцев с момента получения сообщения. Решение объяснялось тем, что данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента». В Main Partner Trust пояснили, что поводом для закрытия счета может стать российское налоговое резидентство клиента, наличие дохода от санкционного бизнеса в России или «нетипичный» вид на жительство, например, тип «F», который предоставляется иностранцам за наличие дохода на уровне €10 тыс. в год.
- Кроме того, в Main Partner Trust предположили, что решение о закрытии счетов россиян в Bank of Cyprus связано с опасением попасть под санкции США и Великобритании, которые предусматривают запрет на оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям, а также физлицам из России.