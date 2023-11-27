Российское правительство собирается возложить на глав восьми субъектов прямую личную ответственность за дефицит регионального бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина.

Документ опубликован на портале regulation.gov.ru и предусматривает выстраивание взаимосвязи между выделением федеральных дотаций на «выравнивание бюджетной обеспеченности» и предпринимаемыми на региональным уровне усилиями по повышению доходов и снижению расходов.

«Речь идет о главах четырех “старых” субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех “новых” — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — уточняет «Коммерсантъ».

Проект правительственного постановления предусматривает, что с 2024 года для восьми конкретных регионов будет введена повышенная ответственность за распоряжение федеральными дотациями. В частности, главам этих регионов до 18 декабря придется взять на себя обязательства по:

целевому расходованию дотационных средств на соцпрограммы,

повышению эффективности работы бюджетной сферы,

отказу от расширения штата бюджетников и чиновников,

отказу от повышения зарплат бюджетникам и чиновникам выше инфляции,

повышению собираемости доходов,

согласованию проекта регионального бюджета на 2025 год с Министерством финансов России,

согласованию с Минфином проектов региональных законов, влияюших на итоговый объем дотаций.

В случае, если власти региона не предоставят министерству подписанное соглашение со всеми перечисленными обязательствами до 18 декабря или не отчитаются впоследствии о его исполнении, то выделение дотаций будет прекращено, следует из проекта постановления.

«Коммерсантъ» напоминает, что три четверти субъектов Российской Федерации получают дотации для выравнивания разницы между возможностями региональных бюджетов и затратами на каждого гражданина, определяемыми на общероссийском уровне.