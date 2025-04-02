Супругу российского бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг исключили из американского санкционного списка SDN. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США. При этом ведомство ввело новые санкции в отношении России.

«Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.

Под новые санкции США попали:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат;

гражданин Афганистана Ушанг Гайрат;

ООО «Эдисон»;

ООО «Колибри Групп»;

ООО «Скай Фрейм»;

сухогруз под российским флагом AM Theseus (другое название — Zafar).

Санкции в отношении Бориса Ротенберга, его жена Карины и сыновей Романа и Бориса Минфин США ввел в марте 2022 года за «поддержку президента (Владимира) Путина в его жестоком вторжении на Украину».