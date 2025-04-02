Супругу российского бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг исключили из американского санкционного списка SDN. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США. При этом ведомство ввело новые санкции в отношении России.
«Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина США.
Под новые санкции США попали:
- Юрий Беляков;
- Вячеслав Виданов;
- гражданин РФ и Афганистана Сохраб Гайрат;
- гражданин Афганистана Ушанг Гайрат;
- ООО «Эдисон»;
- ООО «Колибри Групп»;
- ООО «Скай Фрейм»;
- сухогруз под российским флагом AM Theseus (другое название — Zafar).
Санкции в отношении Бориса Ротенберга, его жена Карины и сыновей Романа и Бориса Минфин США ввел в марте 2022 года за «поддержку президента (Владимира) Путина в его жестоком вторжении на Украину».
Борис Ротенберг — вице-президент Федерации дзюдо России, владелец футбольного клуба «Сочи» и брат Аркадия Ротенберга. Карина Ротенберг (девичья фамилия Гапчук) родилась в Санкт-Петербурге 24 ноября 1978 года. В 1993 году переехала с родителями в Атланту, США. Окончила университет Атланты по программе «Международный бизнес и маркетинг». В августе 2008 года познакомилась с Борисом Ротенбергом. В 2009 году вышла за него замуж. С 2011 года возглавляет Федерацию конного спорта Москвы (ФКСМ).