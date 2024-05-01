Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) расширило список антироссийских санкций, включив в него десятки физических и юридических лиц, 16 морских судов и авиакомпанию «Победа». Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Некоторые из введенных санкций являются вторичными — то есть касаются лиц или компаний, которых США считают пособниками обхода первичных санкций. В частности, в санкционный список попали граждане Азербайджана, компании из Китая, Турции, Словакии, Бельгии и ОАЭ.

Из числа физлиц под санкции Минфина США попали живущие в Бельгии экс-сотрудник ГРУ Виктор Лабин и его сыновья, а также сенатор Сергей Лукин.

Кроме того, в список внесены ракетостроитель Валерий Кашин, конструктор танка «Армата» Андрей Терликов, исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, гендиректор Томского электротехнического завода Борис Вологдин, гендиректор КБМ Сергей Питиков и гендиректор АО «ТПЗ» Сергей Лукин.

Санкции затронули начальников отдела воспитательной работы и медчасти ИК-3 ЯНАО, в которой умер оппозиционер Алексей Навальный*, — Юрия Коновеева и Алексея Лисюка. С ними в список попал и директор ФКУ ИК-2 УФСИН Александр Муханов.

В список внесены российские суда «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Желания», «Василий Лановой».

Минфин США включил в санкционный список Войска радиолого-химической и биологической защиты Минобороны России и Центральный НИИ Минобороны (Сергиев Посад), «Сибкапитал», «Трансстрой», «Нефтегазстрой» и несколько компаний «Сибантрацита».

Под санкции попали многие предприятия — Липецкий механический завод, завод «Спецагрегат», Ярославский моторный завод, Брянский автомобильный завод, завод авиационного технологического оборудования в Щербинке, Средневолжский станкозавод, Казанский завод электроприборов, Владимирский завод точных сплавов, Владимирский завод металлорукавов, Болховский завод полупроводниковых приборов, Томский электротехнический завод, завод «Юпитер», автозавод «Урал», «Ремдизель», завод «Протон», Завод металлокерамических материалов МЕТМА и Фрязинский завод мощных транзисторов.

Также в санкционный список включены научные организации — НИИ прикладной акустики, Институт прикладной физики (Новосибирск), НИИ «Красноармейский научно-исследовательский институт механизации», «Научные приборы и системы», «Инновационные оружейные технологии», Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения, «Системы биосинтеза», «Секретные технологии» и другие.

Из добывающей оотрасли под санкции Минфина США попали Северомуйский тоннель, Малиновский разрез, Верхнетешский разрез, Листвянский обогатительный комплекс, рудник Каральвеем и Колыванский разрез.

Кроме того, американские власти ввели санкции в отношении торгового дома «Мир крепежа».

* Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга