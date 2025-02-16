На железнодорожном вокзале в столице Индии — Нью-Дели — возникла давка. Погибли как минимум 18 человек, среди которых 10 женщин и трое детей, пишет The Guardian. Телеканал NDTV утверждает, что в числе жертв — 11 женщин и пятеро детей.

По данным NDTV, давка на вокзале началась из-за «внезапного» наплыва пассажиров, которые пытались успеть на поезда до Праяграджа, где проходит фестиваль Маха Кумбха Мела.

Маха Кумбха Мела — один из крупнейших религиозных фестивалей в мире. В 2025 году он проходит в Индии с 13 января по 26 февраля. По прогнозам, его посетят в общей сложности более 400 млн человек. Во время фестиваля индусы совершают различные ритуалы, один из главных — погружение в воду для «смывания» грехов.

Давка началась с того, что несколько человек, спускавшихся по лестнице с пешеходного моста к платформам на вокзале, поскользнулись и упали на других.

«Люди начали сталкиваться и падать на эскалаторе и ступеньках, когда платформа специального поезда, отправляющегося в Праяградж, внезапно сдвинулась», — рассказал работающий на вокзале носильщик.

Он заявил, что работает на этой железнодорожной станции с 1981 года, но никогда раньше не видел такой толпы.

Заместитель главного врача больницы Лок Наяк в Дели заявил, что у жертв не было открытых травм. Большинство из них умерло от гипоксии или тупой травмы. Точные причины станут известны только после вскрытия.

Состояние 11 пострадавших, по словам замглавврача, оценивается как стабильное.

«Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых. Власти оказывают помощь всем, кто пострадал в этой давке», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Губернатор Дели Винай Кумар Саксена поручил специалистам подготовить все больницы к решению вопросов, связанных с давкой на вокзале. Правоохранители начали расследование произошедшего. Министр путей сообщения Ашвини Вайшнав заявила, что из Дели были отправлены дополнительные специальные поезда, чтобы избежать наплыва верующих.

Как отмечает The Guardian, это не первый трагический инцидент, связанный с фестивалем Маха Кумбха Мела. В 1954 году более 400 человек были затоптаны или утонули. Это стало одним из крупнейших в мире стихийных бедствий, связанных с толпой, указывает издание. В 2013 году насмерть были задавлены 36 участников фестиваля.