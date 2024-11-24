Минимум 20 человек стали жертвами израильских авиаударов по центру Бейрута 23 ноября, заявили ливанские официальные лица. Они подчеркивают, что атаки на столицу страны проводятся без предупреждения, передает Associated Press. По данным ливанского Минздрава, пострадали 66 человек.

Это уже четвертая израильская атака на центральные районы Бейрута менее чем за неделю. Эскалация началась после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн выехал в регион для содействия переговорам, которые могли бы положить конец многомесячным столкновениям между ЦАХАЛ и «Хезболлой», переросшим в полномасштабную войну.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских атак в стране погибли более 3,5 тысячи человек. Боевые действия привели к перемещению около 1,2 млн человек — это четверть населения Ливана. С израильской стороны в результате бомбардировок на севере Израиля и боевых действий погибло около 90 солдат и почти 50 мирных жителей.

В ходе последней атаки на Бейрут в 04:00 по местному времени было полностью разрушено восьмиэтажное здание. Представитель «Хезбллы» Амин Шири заверил, что внутри дома не было представителей организации. Удар повредил фасады стоящих рядом зданий и припаркованные автомобили. «Это жилой район с тесной застройкой и узкими улицами, что усложняет ситуацию», — сказал Валид Аль-Хашаш, сотрудник службы быстрого реагирования Ливанской гражданской обороны.

Кроме того, 23 ноября в результате удара израильского беспилотника по южноливанскому портовому городу Тир погибли два человека и трое получили ранения. Представитель палестинской фракции ФАТХ в районе Тира Мохаммед Бикаи сообщил, что убитые были пошедшими на рыбалку палестинскими беженцами из близлежащего лагеря Аль-Рашидия. По его словам, хотя израильская армия еще в прошлом месяце предупредила о возможных атаках по южному побережью Ливана, «вы не можете сказать тому, кто нуждается в еде, что ему нельзя ловить рыбу».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате других авиаударов погибли восемь человек, в том числе четверо детей, в восточном городе Шмустар, еще пять человек — в южной деревне Румин и еще пятеро — в северо-восточной деревне Будай.

По словам двух западных дипломатов, пожелавших остаться неназванными, сейчас обсуждается двухмесячное прекращение огня, в течение которого израильские войска будут выведены из Ливана, а боевики «Хезболлы» — из районов вдоль границы к югу от реки Литани. Кроме того, предусмотрено совместное патрулирование приграничной зоны ливанскими военными и миротворцами ООН. Контроль за соблюдением соглашения планируется возложить на международный комитет.

Однако, по словам источников, Израиль требует больше гарантий того, что «Хезболла» прекратит свое военное присутствие в приграничной зоне. Кроме того, израильские чиновники заявили, что не согласятся на сделку, которая не позволит им наносить удары по Ливану, если они сочтут, что «Хезболла» нарушает условия. Ливанские чиновники возразили, что такой пункт нарушит суверенитет их страны. Лидер «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка не согласится на сделку, которая не подразумевает «полного и всеобъемлющего прекращения агрессии».

Также стороны не могут согласовать состав наблюдательного международного комитета, который будет контролировать соблюдение договоренностей. Израиль выступил против включения туда Франции, Ливан опротестовал Великобританию.

Параллельно Израиль продолжает наносить удары по сектору Газы. По данным палестинского Минздрава, за четверг-пятницу на севере региона погибли не менее 80 человек, в том числе возле больниц Камаль Адван и Аль-Ахли. Десятки людей оказались в ловушке под завалами. Армия Израиля заявила, что ей ничего не известно об ударе в районе Камаль Адвана, и не ответила на вопросы о других атаках.

По данным Associated Press и персонала больницы Насера, 23 ноября в южном палестинском городе Хан-Юнис погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей и две женщины. В больнице Аль-Авда сообщили, что к ним привезли шесть трупов после того, как Израиль обстрелял дом к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы.

Боевые действия Израиля в секторе Газа продолжаются уже 13 месяцев. Палестинский Минздрав утверждает, что за это время погибли 44 тысячи человек, больше половины из которых составляют женщины и дети. Израильские военные заявили, что ликвидировали более 17 тысяч боевиков ХАМАС, и призывают скептически относиться к данным палестинской стороны.

Причиной войны стало нападение боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда были убиты 1,2 тысячи человек — преимущественно мирных жителей, а 250 человек попали в заложники. Около сотни из них до сих пор остаются в плену, треть предположительно погибли.

Обширные районы в секторе Газа оказались опустошенными. Около 90% из 2,3 млн человек местного населения вынужденно сменили место пребывания, зачастую по несколько раз. Сотни тысяч людей живут в палаточных лагерях, страдая от нехватки еды, воды и элементарных удобств. По меньшей мере две женщины были застрелены 23 ноября в очереди за хлебом в центре Дейр-эль-Балаха, стрелявшие не найдены.