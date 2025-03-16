По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара во время дискотеки в ночном клубе Pulse в городе Кочани (Северная Македония), подтвердило МВД страны. Инцидент произошел, когда в заведении выступала популярная местная группа DNA, на концерт собралось около 1,5 тысячи зрителей.

Город Кочани расположен примерно в 100 километрах к востоку от столицы Скопье. По данным переписи населения 2021 года, там проживает около 24 600 человек.

Причина возгорания пока не установлена, все сотрудники управляющей клубом организации и владелец заведения арестованы полицией. По неподтвержденным данным, пожар начался из-за того, что во время концерта в результате использования пиротехнических эффектов загорелись элементы декора на сцене.

Число пострадавших уточняется, сообщила местная прокуратура. По неофициальным данным, пострадали около сотни людей. Местные СМИ пишут, что это самая страшная трагедия в истории города, а его больница переполнена и не в состоянии принять такое количество пострадавших.

Радиостанция Kanal 5 передает, что после начала возгорания внутри произошла «давка», в результате которой пострадало «множество» людей, включая получивших ожоги и отравление угарным газом. Пожарных для тушения и медиков для помощи пострадавшим пришлось вызывать из соседних городов.

По сообщениям местных СМИ, пожар начался 16 марта около 03:00 по местному времени — приблизительно через три часа после начала концерта. Пламя вспыхнуло и перекинулось на потолок и крышу клуба, которые быстро выгорели.

Македонский телеканал Kanal 5 сообщил, что министр внутренних дел страны Панче Тошковски и премьер-министр Христиан Мицковски прибыли на место происшествия.

Судя по кадрам, размещенным в социальных сетях, здание было полностью охвачено пламенем, от него в ночное небо поднимались клубы дыма. Посетители засняли, как сотрудники клуба пытались самостоятельно ликвидировать возгорание порошковыми огнетушителями. На некоторых снимках с места происшествия, опубликованных в соцсетях, видно, как огонь распространяется по потолку, а на других — как пожарные выносят людей из клуба.