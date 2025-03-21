Банк России 21 марта принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%, который сохраняется с октября 2024 года. Как это скажется на экономике, ценах и кредитовании, RTVI рассказали президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой и аналитик финансового рынка Андрей Бархота.

Оба экономиста назвали сегодняшнее решение Центробанка ожидаемым, спрогнозированным аналитиками и логически проистекающим из ситуации. По словам Владимира Косого, поскольку темпы инфляции в целом стабилизировались, ЦБ старается «совершать минимум телодвижений».

«С одной стороны, у нас по-прежнему наблюдаются определенные индикативные вещи, свидетельствующие о том, что продолжается все-таки инфляция. С другой — курс доллара, сокращение импорта и целый ряд других политических факторов, связанных с ожиданием возможной договоренности по Украине. Все это создает фон, на котором ставку совершенно точно не могли поднять», — убежден эксперт.

Повысить ключевую ставку не могли из-за «очень серьезного» укрепления рубля до его выхода из комфортного диапазона 92—95 рублей за доллар, добавил Андрей Бархота.

«Если бы произошло повышение ставки, то в результате высокая реальная процентная ставка с активно растущим рублем дали бы приток спекулятивного капитала, который как раз может поддержать проинфляционный фон», — пояснил экономист.

Для понижения ставки, по его оценке, «не созрели все условия»: «Не сформировано какой-то устойчивой тенденции к дефляции, нет конкретных фактов ослабления части санкций, расширения предложения товаров и услуг, в том числе импортных, возвращение инвестиций — этого всего тоже нет».

Что будет с курсом рубля

Укрепление рубля, происходившее на протяжении последних полутора месяцев, было временным и вряд ли продолжится, считает Бархота. Он прогнозирует «разворот и переход к гораздо более комфортному курсу — ближе к 90 рублям за доллар или даже выше».

Что будет с вкладами и кредитами

Сегодняшнее решение ЦБ слабо отразится на простых россиянах, считают оба собеседника RTVI. По оценке Бархоты, незначительно снизится доходность по вкладам физических лиц.

«Мы увидим коррекцию ставок по вкладам таким образом, чтобы они определялись по депозитам для населения не сообразно ключевой ставке в 21% и даже еще выше, а с дисконтом в -1 или -2 процентных пункта. К началу лета ставки уже, скорее всего, будут находиться ближе к 19,5%», — считает экономист.

«Мы видим сейчас тенденцию, что стали несколько падать ставки привлечения в банк, потому что банки больше не закладываются на долгосрочные высокие ставки», — соглашается Косой.

Ситуация в кредитовании, по мнению Бархоты, будет неопределенной — со снижением и ростом в разных сегментах и в целом «адаптацией населения к действующим монетарным условиям».

«Банк России, вероятно, ждет замедления в кредитном портфеле до годовых темпов в 10—12%, и уже можно будет говорить о каких-то контринфляционных признаках и рассматривать какие-то даты для снижения ключевой ставки, перехода к более мягкой денежно-кредитной политике», — рассуждает аналитик.

Косой считает, что с кредитами «ничего особо интересного происходить не будет», поскольку изменения в этой сфере «носят не монетарный, а регуляторный характер» и определяются политикой Центробанка.

«Основная идея ЦБ сводится к следующему: минимизировать объемы кредитования потребительского рынка, который вызывает потребительскую инфляцию, и перенаправить кредитные средства банков в производительную сферу», — пояснил эксперт.

Что будет с ипотечным рынком

На ипотечном рынке ждать изменений не стоит, поскольку льготная ипотека создает очень большую нагрузку на федеральный бюджет, считает Косой.

«Там идут разговоры со стороны логистов строительного рынка, чтоб поддержать строительный комплекс, но, честно говоря, думаю, что никаких подвижек пока не будет», — поделился прогнозом экономист.

По оценке Бархоты, с ипотечным рынком «дело совсем плохо», поскольку ставки на нем «начинаются от 25-26% и кончаются ближе к 32%», а при таких условиях спрос на долгосрочные кредиты минимален. Аналитик считает, что в ближайшие 2-3 месяца рынок будет адаптироваться к новым условиям — комбинированной ипотеке и льготной ипотеке на «вторичку».

«Единственное, что утешает, — это программа комбинированной ипотеки, когда часть кредита берется по льготно-ипотечной программе, а “довесок” — по рыночной ситуации, и в среднем получается ставка 15—20% — по крайней мере, не 30%», — заявил аналитик.

Льготная ипотека на вторичном рынке, по его словам, в первую очередь ориентирована на жилье, которое уже построили, но не смогли продать. В этом сегменте, считает Бархота, возможен рост сделок с ипотечным кредитованием — причем не только льготным, но и смешанным.

Что будет с ценами в магазинах?

Оба собеседника RTVI считают, что существенных изменений цен ждать не стоит. «Я думаю, что принято решение, которое должно вызвать минимум каких-либо [колебаний в эту] сторону на рынке», — поделился Владимир Косой.

Укрепившийся рубль, по мнению Бархоты, не успеет повлиять на потребительские цены, поскольку существенных закупок при нем не делалось.

«Складские запасы сырья, материалов и оборудования, скорее всего, будут иссякать. Будут закупки нового сырья и материалов. И пока не будет деэскалации, вплоть до снятия санкций, вряд ли можно ожидать, что они станут дешевле для россиян», — прогнозирует аналитик.

Бархота предположил, что возможен «какой-то единый тренд инфляционного толка», при котором «все внимание будет устремлено на то, будет ли замедляться рост цен». Наиболее сильное подорожание он прогнозирует по продовольственным товарам — до следующего урожая, то есть до июля 2025 года.