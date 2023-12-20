Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководство польских государственных СМИ — телевидения, радио, агентства печати, а также их наблюдательные советы. Об этом говорится в заявлении Минкульта страны.

Как заявили в ведомстве, такое решение принято в связи с постановлением Сейма от 19 декабря «О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати».

Согласно сообщению агентства Associated Press, новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском поставило своей приоритетной задачей восстановление объективности и свободы выражения мнений в государственных СМИ, которые прежнее правительство использовало как инструмент «агрессивной пропаганды» для нападок на Туска и распространения евроскептических взглядов.

Меры нового правительства вызвали протест бывшей правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), представители которой заняли здание Польского телевидения в надежде, что их сторонники выйдут на демонстрацию.

В опубликованном на сайте Европейского центра свободы прессы и СМИ (ECPMF) октябрьском отчете подчеркивалось, что государственные СМИ Польши «полностью превратились в пропагандистское подразделение» правящей партии и используются для продвижения ее интересов и очернения критиков.

По итогам прошедших в октябре выборов в Польше к власти пришла коалиция во главе с экс-председателем Европейского совета Дональдом Туском, который уже во второй раз занял премьерский пост (ранее занимал его с 2007 по 2014 год). «ПиС» во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.