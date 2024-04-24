Граждане Центральноафриканской Республики не участвуют в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев или наемников, заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро в специальном интервью RTVI.

«Нет», — ответил он на вопрос, воюют ли добровольцы или наемники из ЦАР на Украине и на какой стороне.

Министр также сказал, что на территории Центральноафриканской Республики нет военнослужащих из Украины. «Нет, у нас здесь нет украинских военных», — заявил Клод Рамо Биро.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI призвал к скорейшему окончанию конфликта на Украине.

«Этот конфликт, на сегодняшний день, порождает экономические проблемы в наших странах. Мы желаем скорейшего прекращения этого конфликта, который сегодня беспокоит мир. Я думаю, что сейчас ведутся некоторые переговоры. Поэтому мы хотим, чтобы эти обсуждения увенчались успехом, и чтобы этот конфликт действительно закончился. Потому что в таких хрупких экономиках, как наша, было достаточно много потрясений», — сказал глава государства.

В августе 2023 года РИА Новости и ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник написали, что британская разведка MI-6 подготовила к отправке в Африку отряд из 100 украинских диверсантов. Одной из задач подразделения собеседник назвал «ликвидацию африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией».