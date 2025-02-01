Канцлер Германии Олаф Шольц не собирается отказываться от дальнейшей помощи Украине, но сначала должен объяснить собственным гражданам, какие средства на это пойдут и откуда их можно взять. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Другие его интересные заявления — в материале RTVI.

64-летний Борис Писториус занимает пост федерального министра обороны Германии с 2023 года. С 2006 по 2013 год он был мэром своего родного города Оснабрюка, а затем в течение десяти лет занимал пост министра внутренних дел и спорта земли Нижняя Саксония. В возрасте 16 лет вступил в Социал-демократическую партию (СДПГ), а в 2019 году баллотировался на пост ее председателя.

О проблемах с помощью Украине:

«Нет, Олаф Шольц не блокирует пакет помощи Украине. Канцлер готов тратить деньги только в том случае, если он может сказать гражданам, откуда они берутся. Мы в долгу перед ними. В настоящее время у нас нет запланированного бюджета», — объяснил министр.

Писториус уточнил, что средства, которые были выделены на помощь Украине в 2024 году, но остались неосвоенными, не могут использоваться для передачи Киеву сейчас, поскольку их пришлось «вернуть в бюджет в конце года».

«В новом году средства специального фонда также могут быть инвестированы исключительно в оснащение Бундесвера. Существует юридическое целевое назначение этих средств. Поэтому я поддерживаю решение канцлера о предоставлении кредита для поддержки Украины, поскольку это самый честный вариант», — заявил немецкий министр обороны.

Писториус пояснил, что в таком случае — если проект помощи Киеву будет профинансирован за счет кредитных средств — властям Германии придется экономить «в другом месте», а это может затронуть социальный сектор.

«В любом случае, до выборов должно быть объявлено, как будет осуществляться финансирование. Канцлер говорит об этом честно. Вопрос в следующем: серьезны ли намерения ХДС/ХСС и СвДП? Хотят ли господин Мерц и господин Линднер помочь Украине или нет? Олаф Шольц, я и СДПГ хотим этого», — заверил глава Бундесвера.

На вопрос журналиста о том, не связаны ли колебания Шольца с его возможным стремлением привлечь на свою сторону противников продолжения украинского конфликта, симпатизирующих России, Писториус заявил, что это невыгодная тактика.

«Те немногие голоса, которые можно было бы получить среди сторонников [президента России Владимира] Путина и противников НАТО, были бы компенсированы в три раза большим числом избирателей, которые в результате отвернулись бы от нас», — пояснил глава оборонного ведомства ФРГ.

По словам Писториуса, в 2024 году Германия предоставила Украине военную помощь на сумму более 8 млрд евро. На 2025 год пока запланировано около 4 млрд евро, причем поставки осуществляются непрерывно: сейчас, привел пример немецкий министр, Берлин постепенно отправляет Киеву партию из 54 колесных гаубиц, а несколько недель назад закупил дополнительные управляемые ракеты IRIS-T для украинской ПВО.

Чтобы оформить кредит на помощь Украине, потребуется одобрение простого большинства в парламенте, сообщил Писториус. «Мы могли бы избавить украинцев от этого тупика», — убежден он.

О перспективах завершения украинского конфликта:

По словам министра обороны Германии, российские «территориальные завоевания беспощадны», поскольку Москва обладает колоссальными ресурсами, но Украина «сражается инновационно, что очевидно на примере использования дронов».

«Опыт, полученный на поле боя, немедленно учитывается при дальнейшем совершенствовании дронов. Но одно можно сказать наверняка: конфликт становится все более жестким. Важнее всего будут сигналы, которые придут из Вашингтона», — считает Писториус.

Комментировать заявления нового президента США Дональда Трампа, который обещал усадить Москву и Киев за стол переговоров через сутки после своей инаугурации, а после вступления в должность дал своему спецпосланнику по Украине 100 дней на решение этого вопроса, глава Бундесвера отказался, сославшись на недостаток знаний о мышлении американского лидера.

О проблемах НАТО после прихода Трампа к власти:

Несмотря на неготовность европейских стран-участниц НАТО к повышению расходов на оборону, потребность в дополнительных инвестициях очевидна, считает Писториус.

«5% нашей экономической мощи соответствовали бы 42% федерального бюджета — это почти каждый второй евро, который тратит федеральное правительство, или 230 млрд евро в общей сложности. Мы не могли себе этого позволить и потратить столько денег. Важнее цифр то, чтобы мы достигли целей НАТО по потенциалу в согласованные сроки. Решения по ним будут приниматься партнерами по НАТО в течение года», — уточнил министр обороны Германии.

По его словам, в ближайшие 10 лет Берлину придется «внести вклад, соответствующий ее масштабам», а в дальнейшем будущем — «тратить на оборону даже больше, чем 2% ВВП, которые сейчас выделяет правительство».

Дискуссии о возможном повышении оборонных расходов Германии Писториус назвал несвоевременными: сейчас, убежден министр, куда важнее разъяснить немецким гражданам суть существующих угроз и указать способы защиты от них.

Глава Бундесвера признался, что часто задумывается о будущем своей внучке, которой сейчас 16 лет. По его словам, если она через 10 лет спросит, сделал ли он сейчас все для обеспечения безопасности следующих поколений, ему бы хотелось ответить утвердительно.

«Нам следует мыслить десятилетними временными рамками. Мы должны подойти к этому с целью обеспечить безопасность будущего поколения. Если все условия будут правильными — если оборонный бюджет будет расти, если мы продолжим разумно инвестировать во все виды вооруженных сил и набирать личный состав, — то мы будем готовы к войне, когда возникнет такая необходимость», — уверен Писториус.

Он выразил удовлетворение по поводу того, как было израсходовано дополнительное финансирование Бундесвера в размере 100 млрд евро. Эти деньги, по словам министра, пошли на «конкретные контракты на поставку вооружений и ускоренные закупки», при осуществлении которых удалось значительно сократить бюрократию. «Мы стали более прагматичными и быстрыми, и мы станем еще быстрее», — пообещал чиновник.

По оценке Писториуса, в 2029 году Россия полностью восстановит свои вооруженные силы, доведя численность армии до 1,5 млн солдат, а производство танков — до 1-1,5 тысячи в год. К этому времени Германия, считает он, должна достичь уровня обороны, который позволил бы ей противостоять подобной силе.

О претензиях к Олафу Шольцу и его возможной отставке:

Не стоит выводить главу правительства из игры только потому, что результаты опросов оказались чуть хуже, чем раньше, заявил министр обороны Германии.

«Моя позиция всегда была такова: у нас очень хороший канцлер, который уверенно ведет нас через фазу многочисленных кризисов, подобных которым мы не переживали в последние десятилетия. Это был бы первый случай в истории Германии, когда партия отказалась бы разрешить действующему канцлеру баллотироваться. И это не подлежало обсуждению», — заявил он.

По словам Писториуса, он никогда не сомневался в том, что Шольц захочет снова баллотироваться на канцлерский пост. «Стабильность сама по себе является ценностью», — подытожил глава Бундесвера.