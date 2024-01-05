Министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал план восстановления и управления сектором Газа после окончания вооруженного конфликта. Об этом пишет The Times of Israel.

Как заявил глава Минобороны, его план предполагает, что ХАМАС больше не контролирует сектор Газа и не угрожает безопасности Израиля. Согласно предложению Галланта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит военный контроль над сектором Газа, однако управлять анклавом будут местные палестинские власти. Еврейских поселений в Газе не предполагается.

В плане также сказано, что Израиль будет отвечать за проверку поступающих в сектор Газа товаров, а группа стран, возглавляемая США в партнерстве с европейскими и умеренными арабскими странами, — за экономическое восстановление анклава.

Источники в в службе безопасности рассказали The Times of Israel, что передача власти в руки местной администрации, согласно плану Галланта, должна осуществляться постепенно. Сам министр заявил на брифинге, что вопрос об участии Палестинской национальной администрации в послевоенном управлении сектором Газа неактуален, поскольку ПНА не провела необходимые реформы.

Этот первый случай, когда высокопоставленный израильский чиновник изложил подробный план развития сектора Газа после войны, отмечает The Times of Israel. Однако документ не является официальным, поскольку во власти существуют разногласия относительно предложений Галланта.