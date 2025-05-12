Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, говорится в телеграм-канале правительства региона.
Зампред регионального правительства Вячеслав Сухоруков заявил, что противодействие коррупции — одна из основных задач, задержание министра было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу.
«В целом, противодействие коррупции — одна из основных задач как в целом правительства Республики Бурятия, так и одно из основных функциональных направлений в моей работе лично. Эту задачу изначально Глава республики передо мной поставил и в силу своих сил я ее стараюсь выполнять. На сегодняшний момент организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами», — подчеркнул он.
По словам зампреда, оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины.
«Мы его (задержания — ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это все готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно», — сказал Сухоруков.
Он также отметил, что коррупционные проявления — это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции.
«И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных», — добавил зампред.
О деталях уголовного дела пока не сообщается.
Гоге родился в 1985 году в Иркутске, в 2007-м окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.
Карьеру начал с должности мастера дорожного участка в обществе с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания». В 2008 году Гоге назначили инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ». В 2014-2018 годах он работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».
В 2018-м Гоге возглавил общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект», а с 2019 года стал заместителем начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства. Должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Гоге занимает с 15 марта 2021 года.