Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции, говорится в телеграм-канале правительства региона.

Зампред регионального правительства Вячеслав Сухоруков заявил, что противодействие коррупции — одна из основных задач, задержание министра было ожидаемо, правительство Бурятии взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу.

«В целом, противодействие коррупции — одна из основных задач как в целом правительства Республики Бурятия, так и одно из основных функциональных направлений в моей работе лично. Эту задачу изначально Глава республики передо мной поставил и в силу своих сил я ее стараюсь выполнять. На сегодняшний момент организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами», — подчеркнул он.

По словам зампреда, оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины.

«Мы его (задержания — ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это все готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно», — сказал Сухоруков.

Он также отметил, что коррупционные проявления — это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции.

«И место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных», — добавил зампред.