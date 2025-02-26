Министр труда и социальной защиты Донецкой народной республики (ДНР) Денис Стрельченко был отстранен от должности в связи с задержками выплат социальных пособий местным жителям. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

«Неоднократно обращал внимание подчиненных, что республика перешла на мирные рельсы. Это требует от всех уровней власти работы в новом темпе, когда нельзя откладывать первоочередные задачи и поддержку людей на потом, прикрываясь обстоятельствами. Вижу, что пока не все к этому готовы. Как я уже говорил на прошлой неделе, кто не готов — будем прощаться», — написал он.

Пушилин также обратился к министрам и главам муниципалитетов ДНР с призывом «помогать людям, сделать все для жителей республики».

«Бесшовный переход, о котором я неоднократно говорил, должен был быть обеспечен. Для этого нужно было работать на упреждение и совершенно по-другому подходить к решению предвиденных абсолютно точно проблем. Этого сделано не было», — отметил он, комментируя увольнение Стрельченко.

Глава ДНР также отметил, что помимо задержек по выплатам пособий, к работе Стрельченко также были замечания со стороны контрольных органов. К настоящему моменту допущенные нарушения уже устранены, уточнил он.

О том, что представителям властей на всех уровнях необходимо «быть рядом с людьми», в то время как жители «часто в глаза не видят» районных руководителей, Пушилин написал в своем телеграм-канале 18 февраля.

Позднее, 20 февраля, он заявил о решении уволить главу Красногвардейского района Макеевки Викторию Морозову «за бездействие». Пушилин отметил, что из этого района поступило наибольшее количество обращений от граждан.

«Моя рабочая поездка в Макеевку на прошлой неделе показала, что местные руководители, мягко скажем, недорабатывают в части общения с жителями и решении их проблем», — написал глава ДНР.

Пушилин пояснил, что руководству был дан недельный срок на то, чтобы исправить ситуацию, однако результата не последовало. Он напомнил, что заявление о необходимости работать в интересах людей, «обозначать, что уже сделано в текущем году и какие планы до конца года, какие планы в ближайшие годы по ремонту, по восстановлению и по созданию комфортных условий для проживания» является не пожеланием, а требованием.

«Это сигнал остальным руководителям. Кто не готов работать в нужном ключе — будем прощаться», — отметил он.

Глава ДНР сообщил о визите в Макеевку с целью проверки качества работ в восстановленных после обстрелов домах 26 февраля. По его словам, местные жители остались довольны, однако обратились с вопросом о прочистке канализации.

«Главе Макеевки поручил привлечь к работам местный ЖЭК и Водоканал. Недобросовестных предпринимателей, которые складируют свой габаритный мусор на придомовых площадках для сбора ТБО и захламляют район, будем штрафовать», — написал он.

Пушилин пообещал регулярно посещать Макеевку для того, чтобы контролировать работу главы города и районных руководителей.