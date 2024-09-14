Министр труда Северной Осетии — Алании Алина Айдарова задержана на 48 часов по делу о превышении полномочий, сообщает МВД республики. По данным ведомства, представители министерства заключили с одним поставщиком более 50 контрактов на общую сумму свыше 35 млн рублей.

Дело о превышении полномочий было возбуждено после проверки УФСБ и прокуратуры Северной Осетии, уточняется в телеграм-канале МВД.

По информации силовиков, с января 2022 года по май 2023 года должностные лица министерства труда и социального развития Северной Осетии, действуя «группой лиц по предварительному сговору», подписали 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 млн рублей.

13 сентября глава республики Сергей Меняйло сообщил о задержании Айдаровой, уточнив, что пока не будет раскрывать детали дела.

«Противоправные действия должны пресекаться. И если факт их совершения будет подтвержден, виновные понесут наказание. При этом не могу не сказать, что Алина Казбековна Айдарова — одна из тех руководителей, которые живут работой. Это исполнительный и крайне неравнодушный человек. Уверен, все прояснится», — написал он в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал «Сапа» утверждал, что сотрудники ФСБ задержали вместе с Айдаровой контрактного управляющего министерства. Как сообщил источник канала, претензии у силовиков возникли из-за «возможных махинаций со средствами, выделенными на детский отдых».

Позднее «Сапа» опубликовала пост, в котором говорилось, что «ни о каких хищениях речи не идет» и на самом деле Айдарову подозревают в нарушениях при проведении госзакупок.

13 сентября телеграм-канал «КрыльяTV» написал, что вместе с Айдаровой после обысков в офисе министерства труда были задержаны еще минимум два сотрудника. Авторы канала напомнили, что ранее Меняйло пригрозил новыми уголовными делами чиновникам, которые «не хотят жить по закону».

Алина Айдарова была назначена министром труда и социального развития Северной Осетии в 2021 году. До этого год занимала пост замглавы ведомства, ранее работала начальником отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки населения Министерства труда и социального развития республики.