Министр культуры Эстонии Хейди Пурга (Партия реформ) подписала приказ о переименовании Русского театра в Театр Сюдалинна. Соответствующий документ, датированный 10 июля 2025 года, также утверждает новую редакцию устава учреждения, пишет ERR.

Согласно обновленным положениям, театр сохранит статус некоммерческой организации и продолжит ставить спектакли преимущественно на русском языке. В уставе подчеркивается миссия учреждения по развитию театральной культуры в Эстонии, обеспечению доступа к искусству для представителей разных языковых групп и укреплению социальной сплоченности через постановки, затрагивающие актуальные общественные темы.

К уставным задачам театра теперь отнесены:

проведение гастролей по Эстонии и за рубежом

организация культурных мероприятий (кинопоказы, фестивали, образовательные семинары)

модернизация театральной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами.

Как ранее сообщал портал Rus.ERR, инициатива о переименовании исходила от руководства театра. Официальное обращение в Министерство культуры с просьбой утвердить новое название и устав направила директор учреждения Анне-Ли Пяйв.

Название «Сюдалинн» отсылает к историческому району Таллина, где расположено здание театра, подчеркивая таким образом его локальную идентичность.

Решение о ребрендинге было анонсировано 10 июня 2025 года (хотя ERR сообщил об этом на пять дней раньше), ознаменовав новый этап в истории театра, основанного в 1948 году. Несмотря на смену названия, учреждение продолжит работу в своем историческом здании на площади Вабадузе в центре Таллина.

Параллельно стало известно о решении Министерства культуры сократить государственное финансирование театра на 15% в 2026 году. Это решение было принято до официального утверждения нового названия учреждения.

Председатель совета театра Маргус Алликмаа уточнял, что общий бюджет учреждения культуры на 2025 год составляет 4,8 млн евро, из которых 2,5 млн евро — это государственная дотация на частичное покрытие зарплаты. Сокращение государственного финансирования на 15 процентов (400 000 евро) в год — значительная сумма, которая неизбежно скажется на деятельности театра, подчеркивал Алликмаа.

Худруководитель театра Дмитрий Петренко заявлял: «Что касается репертуара, нам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Мы постараемся не отменять запланированные премьеры следующего сезона. Однако, возможно, потребуется внести изменения в актерский состав; пока рано говорить точно, как именно скажется сокращение бюджета на репертуарной политике».