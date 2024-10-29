Минкульт Тверской области сообщил, что не имеет отношения к отмене концерта группы «Звери», который должен был состояться в ноябре в Твери. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в ответ на запрос RTVI.

«Министерство культуры Тверской области не являлось организатором концерта и, соответственно, не принимало решений о проведении или отмене данного мероприятия», — сообщило ведомство.

Документ подписан главой областного Минкульта Ксенией Глинкой.

Концерт группы «Звери» в Твери был запланирован на 13 ноября, однако на прошлой неделе коллектив сообщил, что мероприятие отменяется. По словам музыкантов, тверские власти не согласовали проведение концерта, объяснив это «неоднозначной позицией артиста».

Группа также поделилась скриншотами документов, из которых следовало, что «маршрут согласования» прервала глава регионального Минкульта Ксения Глинка. Возле ее фамилии значилось: «Не согласован», а в графе «Комментарий» говорилось: «В связи с неоднозначностью позиции артиста».

Издание «Подъем» со ссылкой на представителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области писало, что «Зверям» отказали в проведении концерта из-за запрета на проведение музыкальных концертов на площадке спорткомплекса «Юбилейный», где должно было состояться мероприятие.

По словам собеседника издания, «деятельность учреждения должна осуществляться в соответствии с уставом», поэтому теперь на территории спорткомплекса разрешены исключительно «культурно-массовые мероприятия типа праздников со спортивным уклоном».

После начала боевых действий на Украине группа «Звери» выступила в соцсетях с призывом «прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров». Позже, в августе 2023 года, вокалист группы Роман Билык (также известен как Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Донбассе. Антивоенные заявления группы были удалены.