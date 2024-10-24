Концерт группы «Звери» в Твери, который должен был состояться 13 ноября, отменен. Об этом говорится в сообщениях на странице коллектива во «ВКонтакте» и в телеграм-канале. Группа утверждает, что тверские власти не согласовали проведение концерта из-за «неоднозначной позиции артиста».

«Друзья, у нас грустные новости. Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина — «неоднозначная позиция артиста». К сожалению, мы никак не смогли повлиять на это решение», — говорится в посте в телеграм-канале «Зверей».

Представители группы пообещали вернуть полную стоимость билетов.

К сообщению прикреплена копия письма за подписью председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александра Демина. Судя по документу, ответ чиновника был направлен администрации спорткомплекса «Юбилейный», где должно было состояться выступление. В документе говорится, что «проведение концерта группы «Звери» не согласовано».

Ниже добавлен скриншот с «маршрутом согласования» выступления «Зверей» правительством Тверской области. Судя по нему, концерт не согласовала глава регионального министерства культуры Ксения Глинка. В графе «Комментарий» написано следующее: «В связи с неоднозначностью позиции артиста».

«Подъем» со ссылкой на представителя комитета по физической культуре и спорту Тверской области пишет, что «Зверям» отказали в проведении концерта по другой причине. По словам собеседника издания, в спорткомплексе «Юбилейный» запрещены музыкальные концерты и позволяются исключительно «культурно-массовые мероприятия типа праздников со спортивным уклоном».

«У нас есть порядок согласования различных мероприятий. Обратило внимание руководство на то, что у нас деятельность учреждения должна осуществляться в соответствии с уставом. В уставе «Юбилейного» не предусмотрено проведение концертов», — ответили в комитете.

Он добавил, что «по поводу неоднозначности артиста — это вопрос не к нам, а вопрос к другим».

Военкор Семен Пегов, в своем телеграм-канале комментируя отмену концерта «Зверей» в Твери, выразил мнение, что «местная администрация на пару лет отстает от актуальной новостной повестки». По его словам, музыканты группы, включая солиста Романа Билыка, поддерживают военную операцию России на Украине и выступают перед российскими военными в зоне СВО.

«Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда-нибудь под Дзержинск или в Суджанский район, где в следующий раз будут выступать Рома (Билык. — Прим. RTVI) или Герман (Осипов, гитарист группы. — Прим. RTVI). Уверены, что под звуки не таких уж далеких прилетов и жужжание вражеских дронов все вопросы о позиции парней отпадут в первую же минуту», — написал Пегов.

После начала боевых действий на Украине группа «Звери» выступила в соцсетях с призывом «прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров». Сам Билык также опубликовал пост с осуждением российской военной операции. Сейчас обе публикации недоступны. После этого было отменено выступление «Зверей» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2023 года.

В августе 2023 года Пегов сообщил в своем телеграм-канале, что Билык спел несколько песен в Донбассе перед бойцами формирования «Каскад», и опубликовал видео с выступлением. Позже гитарист группы Герман Осипов опубликовал видео, на котором Билык поет песню о поездке в Донбасс. После поездки в ДНР «Звери» давали концерты в Москве и других городах. Об отменах каких-либо выступлений коллектив не сообщал.

Соратники оппозиционера Алексея Навального призывали Евросоюз ввести санкции против Билыка.