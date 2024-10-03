Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов, которым запрещено выступать в России из-за их позиции по военной операции на Украине.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу корреспондента RTVI прокомментировать публикацию издания «Верстка»* о якобы обновлении такого списка.

На вопрос о том, может ли позиция по военной операции на Украине быть поводом для ограничения деятельности артиста в России, Песков допустил, что она «может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия». «И это не имеет к нам никакого отношения», — добавил пресс-секретарь главы государства.

2 октября «Верстка»* опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщила, что рекламным и ивент-агентствам разослали новый список артистов, которым якобы запрещено выступать в России из-за их позиции по военной операции на Украине или связей с противниками СВО. Как утверждает издание, перечень состоит из 79 позиций и носит рекомендательный характер, но «все понимают, что использовать этих людей не вариант». Авторы списка в статье не указываются.

По данным «Верстки»*, в обновленном перечне «запрещенных» артистов фигурируют музыканты, комики и блогеры — как отечественные (Иван Ургант, Валерий Леонтьев, «Браво», «Мумий Тролль», «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый*, Найк Борзов, Манижа, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss и др.), так и зарубежные (Beyonce, Lana del Rey, Florence and the Machine, IAMX, Metallica и др.).

Издание пишет, что артистам, которых внесли в этот список, якобы запрещено участвовать в продвижении российских брендов, а их песни не рекомендуется использовать в рекламных кампаниях.

Так называемые списки артистов, чьи выступления якобы запрещены в России из-за политических взглядов, стали распространяться в СМИ еще летом 2022 года. По информации «Фонтанки», тогда в него вошли исполнители, концерты которых регулярно отменялись после начала СВО. В их числе назывались Валерий Меладзе, ДДТ, «Би-2», «Ногу Свело!», «Аквариум», «Машина времени», Little Big, «Порнофильмы», «Кровосток», Anacondaz, а также Noize MC*, Земфира*, Oxxxymiron* и Монеточка*.

Летом 2022 года солист группы Little Big Илья Прусикин* заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что участников коллектива внесли в черный список, так как они выступили против военной операции на Украине. «Приходят эти черные списки площадкам, где написано, кто не может выступать на этих площадках. В общем, происходят там не очень хорошие дела», — отметил музыкант.

Комментируя заявление Прусикина*, Песков заявил, что ему ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов, которым запрещено выступать в России. «Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — сказал представитель Кремля.

В сентябре 2022 года Песков заявил, что некоторые российские артисты «запятнали» себя «непристойными и неприемлемыми заявлениями», и выразил мнение, что «это те, с кем нам явно не по пути». В их числе пресс-секретарь президента назвал юмориста Максима Галкина*, который неоднократно критиковал военную операцию на Украине. По словам Пескова, комик делал «очень плохие заявления», в которых «сам себя антагонизирует со всеми нами».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов