Минобрнауки не одобрило учебную программу для психологов, работающих с ветеранами боевых действий на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве. По его словам, в министерстве «остались недовольны» реализацией поручения — чиновника, отвечавшего за рассылку программы в вузы, уже уволили.

Речь идет о программе «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности в работе психолога», рассчитанной на студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета. Ее разработал Научно-практический институт религиозно-ориентированной психологии и психотерапии, созданный в 2023 году как организация дополнительного образования. Среди авторов дисциплины указаны президент института инок Киприан (Валерий Бурков) и его директор Анна Гладкова (замглавы фонда «Герои Отечества»), а подписан документ врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексеем Левченко.

Программу можно найти в открытом доступе — она опубликована в базе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС). В сопроводительных документах необходимость дисциплины объясняется последствиями военной операции на Украине. По словам авторов модуля, из-за нехватки специалистов «для удовлетворения потребностей ветеранов и членов семей погибших участников СВО в получении психологической помощи» государственный фонд «Защитники Отечества» решил привлечь сторонних психологов, но среди них оказались «психологи-энерготерапевты, психологи-астрологи, психологи-тарологи», которые «применяют техники, не имеющие научного обоснования, псевдонаучного и оккультного характера».

Также в документе приводится некий опрос, согласно которому 40% выпускников психологических факультетов придерживаются ценностей, «противоположные традиционным российским духовно-нравственным семейным ценностям». Кем и когда проводилось это исследование — не указано. При этом авторы программы подчеркивают, что такие специалисты представляют «опасность для духовного и нравственного здоровья» потенциальных клиентов.

В итоге, как утверждается в документе, нехватка военных психологов обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой в сентябре 2023 года. Было решено разработать учебную программу для российских вузов.

«В работе психолога, при взаимодействии с клиентом (пациентом) — его мировоззрение и гражданская идентичность играет ключевую и зачастую, решающую роль в результатах этого взаимодействия. <…> реализация [программы] позволит психологам в своей профессиональной деятельности опираться на традиционные российские ценности и транслировать их клиенту (пациенту), тем самым, участвуя в распространении правильны ценностных ориентиров в нашей стране, продвижении традиционных семейных ценностей, и совершать нравственные выборы и нравственные поступки в своей профессиональной деятельности», — говорится в преамбуле документа.

Программа курса состоит из двух разделов — «Духовная безопасность психолога и клиента (пациента) при их взаимодействии» (36 академических часов) и «Традиционные российские духовно-нравственные ценности как фундамент в работе психолога с клиентами (пациентами)» (36 академических часов). За это время студентам в том числе предлагали рассказать о:

«ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина Российской Федерации недружественными государствами»;

положительных и отрицательных последствиях «отступления народов от традиционно духовно-нравственных ценностей» (в числе отрицательных названы «всемирный потоп, Садом и Гоморра, современная Украина»);

понятиях «военный подвиг», «героизм», «самопожертвование», «честь», «доблесть» и др.

Как указывает «Коммерсантъ», Минобрнауки направило материалы программы профильным вузам еще в ноябре 2023 года, теперь пресс-служба ведомства утверждает, что письмо носит рекомендательный характер и университеты вправе самостоятельно принимать решение о включении модуля в образовательные программы.

Кроме того, источник издания отметил, что в министерстве считают, что программа подготовлена на низком уровне. Ведомство уже работает над созданием другого модуля, но на это уйдет «достаточно времени», утверждает он.

Доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук выразил сомнение, что в такой программе есть необходимость. По его словам, после указа президента России Владимира Путина об охране «традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в 2022 году все программы по подготовке психологов проверили на соответствие этим ценностям.

«И выяснилось, что все они и раньше соответствовали конкретизированным [в указе] идеям. Это базовое понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, которое всегда было в психологии», — утверждает Демьянчук.

Среди прочего, он отметил, что для работы с участниками военной операции на Украине нет специальных схем — это «классические механизмы», поскольку психологов и так учат работать с людьми с травмирующим опытом.