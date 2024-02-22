Средства ПВО перехватили украинскую зенитную ракету С-200 в Ростовской области, а также беспилотник в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, ракета С-200, которую использовали Вооруженные силы Украины, была переоборудована для ударов по наземным целям.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз писал, что перехват дрона был произведен силами ПВО над территорией Клинцовского района. По его словам, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Глава Ростовской области Василий Голубев также сообщил о поражении «воздушной цели» в небе над регионом. Губернатор не стал уточнять, где и во сколько перехватили цель.

Последний раз о попытке атаковать Ростовскую область губернатор региона писал 16 февраля, тогда он также говорил об уничтожении «воздушных целей».