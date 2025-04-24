Казахстан не собирается воевать против соседних государств, задачи страны — обеспечить стабильность и безопасность. Об этом заявила пресс-служба минобороны республики, объясняя цель проекта закона «О территориальной обороне» (ТРО), на который ранее обратил внимание RTVI. Оборонное ведомство отрицает антироссийскую направленность инициативы.

«Принятие закона не направлено против какой-либо страны и не должно восприниматься как отражение угрозы с определенного направления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее RTVI писал об этом законопроекте, согласно которому в Казахстане планируется развернуть 20 бригад территориальной обороны, причем восемь из них — в граничащих с Россией областях.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза. Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта Закона „О территориальной обороне“ Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — утверждает минобороны Казахстана.

В минобороны республики призвали граждан страны и СМИ доверять официальным источникам информации и не обращать внимания «на различные доводы, появляющиеся на информационных ресурсах и в социальных сетях».

Ведомство также заявило, что в подразделения территориальной обороны не будут набирать иностранных граждан и лиц без гражданства. Однако, в тексте законопроекта, с которым ознакомился RTVI, прописана возможность службы иностранцев в теробороне в качестве добровольцев. За это им по ходатайству министерства может быть быть предоставлено гражданство в упрощенном порядке.

Проект закона «О территориальной обороне» (ТРО) нижняя палата казахского парламента одобрила на прошлой неделе. Согласно документу, в каждом из 20 регионов Казахстана должна быть развернутся как минимум одна бригада. Бригады в приграничных областях планируется разместить следующим образом — восемь на границе с Россией, пять — на границе с Узбекистаном, четыре — на границе с Китаем. Подразделения будут заниматься охраной и обороной населенных пунктов, объектов военного и государственного значения, принимать “участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц в период пребывания в зоне ответственности” и обеспечивать режим “военного положения на территории Казахстана».

Для подразделений теробороны предусмотрен широкий круг задач по защите страны: охранять стратегические объекты, обеспечивать безопасность охраняемых лиц, поддерживать режим военного положения при его введении. В случае военной угрозы формирования будут бороться с диверсионными группами, вражескими десантами и террористами. В случае временной оккупации части территории страны бригады теробороны должны будут продолжать вооруженное сопротивление.

В состав новых сил войдут как армейские подразделения и спецформирования, так и структуры правоохранительных органов, а также отряды самообороны.