В Министерстве обороны России подтвердили информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Ивановской области, передает РИА Новости. По данным ведомства, на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

В Минобороны отметили, что причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Как пишет «112», на месте крушения обнаружены останки пяти человек. По данным телеграм-канала, предположительно, остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри. Информацию о жертвах и пострадавших в Минобороны пока не подтвердили.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что самолет пытался совершить посадку на аэродроме в Ивановской области, во время полета у воздушного судна загорелся, а затем отвалился двигатель. Со стороны аэродрома идет сильный дым.

В ивановском управлении МЧС за комментарием о ЧП порекомендовали RTVI обратиться в Минобороны. «Мы сейчас не уполномочены давать комментарии без их согласия», — сказали в пресс-службе ведомства.