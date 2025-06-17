С вечера 16 и до 7:00 мск 17 июня над российскими регионами были сбиты и перехвачены 198 дронов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Речь идет о Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях и Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО отразили атаку двух дронов, летевших в сторону Москву.

Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом были сбиты 43 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

Над Орловской областью при помощи систем ПВО и РЭБ были уничтожены 11 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков.

«В результате падения обломков и боевых частей в городе Орле повреждено остекление в двух многоквартирных и одном частном домах, а также в торговом павильоне. Нанесен ущерб крыше ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Пострадавших нет», — добавил он.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов в 00:05 объявил о введении красного уровня угрозы атаки беспилотников. Через несколько часов он отменил этот режим, но оставил в силе желтый уровень «Воздушная опасность». До этого Артамонов предупреждал об угрозе атаки дронов в Ельце и Елецком районе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью в трех районах региона были уничтожены около пяти беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что ночью над регионом сбиты воздушные цели. Он не уточнил, что это были за объекты и сколько их было. Повреждений зданий и инфраструктуры, как и пострадавших, нет, отметил он.

Правительство Тверской области сообщило, что над Тверью системы ПВО в общей сложности были уничтожены шесть БПЛА, в районе Конаковского округа — три дрона. Пострадавших нет.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что над регионом ночью были сбиты четыре дрона, разрушений и пострадавших нет.

В Росавиации сообщали ночью 17 июня о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, а также московских Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Позднее все ограничения (кроме Калуги) были сняты.

Телеграм-канал Shot писал, что поздно вечером 16 июня под атакой оказался Елец в Липецкой области. По словам местных жителей, «после 23:50 в городе уже несколько раз выла тревожная сирена, а в небе постоянно слышны характерные звуки пролета беспилотников». На фоне этого были введены временные ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Тамбова.

Позднее телеграм-канал написал, что над Тамбовом и Котовском было слышно около 10 взрывов, вероятно, из-за работы систем ПВО: «Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей». Кроме того, по данным Shot, во всех московских аэропортах вводили план «Ковер».