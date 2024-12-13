Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, следует из пресс-релиза Минобороны. До этого группировкой командовал генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В релизе оборонного ведомства сказано, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Ее командующий Андрей Иванаев доложил, что «за месяц подразделениями группировки освобождено семь населенных пунктов, а также взят под контроль участок местности общей площадью более 300 кв. км», сказано в заявлении.

О том, что Иванаев будет командовать группировкой «Восток», в ноябре говорили близкие к Минобороны источники «Ведомостей» и РБК. Они отмечали, что командование группировкой «Юг» принял генерал-лейтенант Александр Санчик.

Андрей Иванаев родился в Уральске Казахстанской АССР в 1972 году. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генштаба ВС.

С 2013 года Иванаев стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе, с 2017 года — начальником штаба — заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

В связи с военными действиями на территории Украины генерал-лейтенант находится под международными санкциями. ЕС, вводя санкции против Иванаева, возложил на него ответственность за поддержку и реализацию действий, которые «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».