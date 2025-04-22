Во Владимирской области на территории воинской части произошел взрыв, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, произошла детонация боеприпасов, вызванная пожаром.

«Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — сообщили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что по поручению главы ведомства Андрея Белоусова для установления обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством замминистра обороны Андрея Булыги.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавили в министерстве.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что взрывы во Владимирской области произошли в районе поселка Барсово, рядом с которым находится артиллерийская часть, и что они были видны в Кольчугино (находится в 40 км от места ЧП), а также подмосковного Электрогорска (38 км).

В МЧС России сообщили, что в районе введен режим ЧС, а в поселках Барсово и Мирный объявлена эвакуация.

Житель Киржача (неподалеку от которого находится Барсово) рассказал «Ленте.ру» о том, что прозвучало не менее девяти взрывов, от которых «тряслись стекла», а в небе был виден дым. Другой свидетель сообщил интернет-изданию, что крупные взрывы происходят периодически и слышны во всем городе.

Некоторые каналы предположили, что причиной инцидента мог стать удар БПЛА, но эта информация не подтвердилась. Прокуратура Владимирской области взяла под контроль соблюдение прав жителей населенных пунктов, расположенных вблизи поселка Барсово, сообщили в ведомстве.

Глава Владимирской области Александр Авдеев ранее призвал журналистов, блогеров и местных жителей «в целях безопасности и соблюдения областного законодательства» не распространять сведения о происходящем «до поступления проверенных официальных данных», напомнив, что за нарушение предусмотрен штраф.

Глава Киржачского района Елена Карпова в своем телеграм-канале сообщила, что «в настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования», и призвала население «сохранять спокойствие».