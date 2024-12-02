Обучение в резервных полках, которые готовят служащих по контракту к участию в специальной военной операции (СВО), прошли более 300 тысяч человек. Об этом пишет начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил (ВС) России Иван Бувальцев в газете «Красная звезда».

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих», — говорится в публикации.

Иван Бувальцев рассказал, что в настоящее время в процессе подготовки военнослужащих основное внимание уделяется индивидуальному обучению. После завершения индивидуальной подготовки проводятся комплексные тактические занятия, на которых военнослужащие учатся действовать в составе боевых групп из двух, трех и пяти человек.

В условиях продвижения российских войск особую важность приобретает подготовка штурмовых отрядов, отметил руководитель управления. Тренировки проходят в том числе на макетах опорных пунктов и участков местности, которые повторяют позиции украинских военных. В процессе обучения штурмовых отрядов также уделяется внимание действиям в условиях лесистой местности и городской застройки. Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время, добавил Бувальцев.

В октябре 2023 года бывший тогда министром обороны (ныне секретарь Совета безопасности) Сергей Шойгу сообщил, что сформированы девять резервных полков для каждой группировки войск в зоне СВО на Украине. По его словам, абсолютно все ведущие подготовку этих полков офицеры-инструкторы имеют за плечами боевой опыт, в их числе имеются военные, которые получили ранения и приняли решение вернуться на службу. Тогда же Шойгу отмечал, что в числе добровольцев высокомотивированные люди, которые готовы к выполнению боевых задач, многие из них завершили полугодовой контракт, однако вернулись в строй во второй и даже в третий раз.

В декабре прошлого года Шойгу заявил, что ВС России пересмотрены подходы к формированию резервов, теперь в каждой армии есть резервный полк.