Глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, а в августе 2022 года с признаками отравления был госпитализирован губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщил на брифинге генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России.

Кириллов выступил с утверждением, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют токсичные соединения «для проведения террористических актов».

«Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления», — заявил Кириллов (видеозапись выступления приводит телеканал «Звезда»).

По его словам, лабораторные исследования «показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин», включенного в Список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Кроме того, 5 декабря 2023 года «тяжелое отравление фенольными соединениями» получил глава администрации ЛНР Леонид Пасечник, добавил Кириллов.

Были и «другие случаи отравления высокопоставленных должностных лиц», заявил Кириллов.

5 августа 2022 года Салдьо сообщил, что, следуя советам врачей, согласился пройти медобследование. Тогда он связывал ухудшение самочувствия с осложнением после коронавируса и отмечал, что в целом чувствует себя хорошо. Позднее в тот же день стало известно, что было принято решение о переводе Сальдо в НИИ Склифосовского в Москве. К работе Сальдо вернулся в сентябре того года.

Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.

В июне 2023 года Сальдо сообщил, что власти Украины устроили на него «настоящую охоту», выпустив по местам его предполагаемого нахождения в Херсонской области «более десяти высокоточных английских ракет». Пострадали мирные жители, отмечал Сальдо.

До этого о предотвращении покушения на Сальдо сообщалось в июле 2022 года. Как отмечали власти региона, самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Сальдо, удалось обнаружить и обезвредить благодаря бдительным жителям Херсона.

В сентябре прошлого года Сальдо рассказал, что на него совершили не одну попытку покушения.

«Покушение было не одно, и большей частью они не имели успеха, потому что сами жители говорили, где заложены самодельные взрывные устройства. К сожалению, наши товарищи некоторые погибли и получили ранения от таких вот террористических актов», — сказал тогда Сальдо в интервью телеканалу «Таврия».